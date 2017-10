LO QUE TVE ESCONDE

El próximo viernes la Selección Española se enfrenta a la de Albania en un partido de clasificación para Rusia 2018 que se podrá ver en TVE 1. La cuestión es: teniendo un canal temático dedicado al deporte ¿por qué se transmite este encuentro en la cadena principal de la corporación? Es muy sencillo. Por la relevancia del evento. La lógica invita a pensar que cuando el acontecimiento interesa y concierne a un amplio espectro de la población el tratamiento por parte del ente público debe ser diferente y emitirse por el medio de mayor alcance. De ahí que se entienda la programación del choque futbolístico en la emisora principal.

RTVE dispone también de una emisora exclusivamente para la información, el Canal 24 horas, donde se ofrecen noticias en bucle a lo largo del día y un debate en 'prime-time'. Esta cadena fue la que eligieron los responsables del grupo para dar cobertura a todo lo que rodeó el domingo a la consulta en Cataluña. No se trataba ni mucho menos de un acto cotidiano y su alcance no fue escaso. Se preveían sucesos graves y consecuencias políticas relevantes. A pesar de estas circunstancias en TVE no se plantearon trasladarlo a su escaparate principal, con mucha más audiencia, ni organizar un dispositivo eficaz para dar cuenta a los ciudadanos de lo que ocurría en torno al amago de referéndum de Puigdemont.

En las principales capitales catalanas la crispación campaba a sus anchas y en el resto de España las reacciones no se hacían esperar. Pues bien, si uno conectaba con TVE1 se encontraba con 'Españoles por el mundo'. La tele de todos nos contaba lo que sucedía en Cuzco o Botsuana, pero evitaba mostrar lo que acontecía en Cataluña. No faltó a su cita tampoco Anne Igartiburu, encargada de narrar la última hora sobre la vida de Alba Carrillo. El conflicto independentista encontró hueco en los informativos -faltaría más- y también se interrumpió la programación para emitir las comparecencias de Rajoy y Sáez de Santamaría. Cualquiera diría que pretendían esconder lo que sucedía en una jornada clave para la sociedad española. Por la noche se emitió la película 'Ángeles y demonios'. No sé cómo interpretar eso.