DISCULPAS POST-GOYA

Mucho peor que el alcohol son ahora las opiniones. Esas sí que pueden causar más de un quebradero de cabeza. Según las que hayas hecho públicas, al día siguiente te puedes dar de bruces con una resaca difícil de gestionar. Más que nada porque para este tipo de malestar no se ha inventado aspirina. Y si no que se lo pregunten a Arturo Valls, que se despertó y se encontró con palos por todos los lados. ¿A quién había matado? A nadie. Pero cualquiera diría que lo había hecho, a juzgar por las críticas que recibió por una respuesta al ser preguntando, antes de que comenzasen los Goya, por las reivindicaciones que estaban previstas en la gala. «No hay que marear con otros temas que no tengan que ver con el cine», respondió. Y le cayó la del pulpo. Lo más bonito que le dijeron fue que era un machista. Igual es un poco exagerar. Igual. Supongo que los que se lo llamaban serán los mismos que dicen que 'Friends' era homófoba, xenófoba y machista también. Hay un problema muy grande en apuntar con escopeta a todos los lados y es que en algún momento se yerra el tiro.

Y si no que se lo pregunten a Leticia Dolera, que tuvo su frase en los Goya: «Está quedando una gala muy buena, un campo de nabos feminista precioso», sentenció. Al día siguiente, sin embargo, también se encontró con recriminaciones y le tocó aclarar. «No pensé en que a su vez -la expresión- invisibilizaba a las mujeres que tienen pene. Nuestra genitalidad no define nuestro género», aclaró. Y no digo yo que su explicación no tenga base, pero quizá nos estemos pasando con lo políticamente correcto. Y eso sólo puede conducirnos a la autocensura y a mermar nuestra libertad de expresión. Conviene entender todo en su contexto e intentar no darse por aludido ante cualquier declaración.

Hasta al mismísimo Saura le dieron cera por un comentario que le hizo a Penélope Cruz. «Estoy muy emocionado de estar con esta chica tan guapa», indicó. Ahí estaban las redes agazapadas para afear su conducta. Afortunadamente, el director aragonés no rectificó ni aclaró nada ayer. Quiero pensar que está por encima de estas polémicas agigantadas innecesariamente.