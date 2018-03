«Mi despido fue un instante muy oscuro» Gemma Nierga presentará mañana en Movistar+ la gala de los premios Oscar. «Si se demuestran las acusaciones, apoyaría un boicot contra las películas de Woody Allen» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 3 marzo 2018, 00:43

En el vocabulario de Gemma Nierga (Girona, 1965) no existe el concepto 'año sabático'. La locutora catalana abandonó la cadena Ser el pasado mes de julio, después de 30 años en las ondas, «no por una decisión mía», como dijo en su despedida. Desde ese momento ha colaborado en televisión, radio y revistas, y ahora le llega la oportunidad de ponerse al frente de la ceremonia de los premios Oscar, que emitirá Movistar+ (a partir de las 00.30 horas en su canal Estrenos). Una noche en la que estará acompañada del actor Carlos Areces en plató y de Cristina Teva, la voz y la cara del cine en la cadena, al pie de la alfombra roja en Los Ángeles.

- ¿Se ha visto todas las películas?

- No he parado de verlas, en plan maratón, una al día por lo menos; quiero llegar a la gala bien documentada. Me estoy viendo más pelis que los de la Academia, porque siempre ha sido mi forma de trabajar.

«'Tres anuncios en las afueras' puede ganar el Oscar como mejor película»

- ¿Siente nostalgia de la profesión al ver 'Los archivos del Pentágono'?

- La verdad es que sí. Es una película que hace reflexionar mucho sobre la libertad de expresión y quién tiene el poder en los medios de comunicación. Sentí nostalgia por ese periodismo de antes tan batallador, radical y guerrero. Es una de mis preferidas.

- ¿Tiene su quiniela?

- Aún no. 'La forma del agua', de Guillermo del Toro, que es la que más nominaciones tiene, no puedo decir que no me haya gustado porque es muy buena, pero me ha resultado fría. El género de cine fantástico no me llega. Tengo la intuición de que 'Tres anuncios en las afueras' puede ganar el Oscar a la 'Mejor Película'.

- Usted empezó su carrera a los 18 años precisamente en un programa sobre cine...

- En una emisora local de Barcelona. Estaba en primero de Periodismo pero ya tenía muy claro que lo que a mí me gustaba era esto, colocarme delante de un micro. Siempre me atrajeron mucho los temas culturales.

- ¿Le va a hacer falta mucho café mañana?

- Esa era una de mis preocupaciones, empezar a trabajar a las diez de la noche y acabar a las cinco de la mañana. Pero ya solo en la sesión de fotos promocionales con Carlos Areces me reí tanto y hubo tan buena conexión que no creo que vaya a necesitar muchos cafés. Voy a estar rodeada de gente que sabe muchísimo de cine, y eso me abruma.

- ¿Qué le parece que solo haya un 20% de mujeres nominadas?

- Aunque el movimiento del 'Me Too' (contra el acoso) está teniendo mucha fuerza y una gala como la de los Oscar es un escenario ideal para alzar la voz, después miras la lista de candidatos y solo hay una mujer nominada a 'Mejor Directora', Greta Gerwig, por 'Lady Bird'. Puede que haya hombres que no entiendan la forma de hacer de las mujeres y eso provoca que no se premie su cine.

«Me he diversificado»

- ¿Se deberían denostar las películas de Woody Allen por las acusaciones que pesan sobre él?

- No lo tengo muy claro. Lo primero es que esas acusaciones hay que demostrarlas. Y entonces, si se demuestran, sí me parecería acertado un cierto boicot a esas películas, como manera de protestar y que se nos oiga. Yo me apuntaría.

- ¿Cómo lleva su nueva vida?

- Es excitante porque hago mil trabajos distintos, colaboro en televisión, radio, escribo para algunas revistas... Digamos que, después de muchos años de dedicarme solo a la radio, me he diversificado. He podido probar nuevos territorios periodísticos donde no había entrado aún, aunque el listón está alto, porque nunca me había dedicado a la prensa escrita. Y eso que cuando se cerró la puerta de la Ser creí que el mundo se cerraba a mis pies y no veía una puerta que se pudiera abrir. Pero el teléfono no dejó de sonar.

- ¿Aquél fue su 'Instante más oscuro'?

- Sí, fue un instante muy oscuro; a nadie le gusta que le digan que no la quieren en un sitio al que uno quiere tanto. Pero ahora estoy bien, de verdad.