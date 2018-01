«Descarté ser forense como Grissom, soy bastante miedica» Andrea Levy. :: R. C. Le enganchó 'ALF'. A Pablo Iglesias le regalaría 'Black Mirror' y a Albert Rivera, 'The Good Wife'. Cree que la política catalana da para una serie, aunque no sabe si comedia o drama MIKEL LABASTIDA Domingo, 28 enero 2018, 00:59

«Javier Maroto y yo nos aconsejamos series y comentamos las que estamos viendo»

Dicen que la realidad supera la ficción y seguramente eso lo habrá pensado en muchas ocasiones la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, que se presenta en esta sala de interrogatorios sobre gustos seriéfilos con los deberes hechos. Se declara fan de 'Los Soprano', 'The Wire', 'Girls', 'Mad Men' o 'Sexo en Nueva York'.

- ¿Lo suyo con las series es reciente o ya en la infancia caía en la tentación?

- Siempre he sido más de libros que de televisión, pero recuerdo que durante un verano estuve bastante enganchada a 'ALF', me hacía mucha gracia en los líos que se metía y el sentido del humor irónico que le ponía a todo. De dibujos animados recuerdo especialmente 'Dr. Slump' y su alocada protagonista Arale.

- ¿Recuerda algún título que le prohibiesen ver?

- No llegaba a ser una prohibición, pero de 'Twin Peaks' me enteraba más por los comentarios de los compañeros en el colegio que por los capítulos que ponían en la televisión.

- Sé que es difícil elegir. ¿Usted era más de Dylan o de Brandon?

- Dylan, por ese aire de chico malo y rebelde al estilo James Dean.

- ¿Era de las que llevaba pegatinas en las carpetas?

- La verdad es que era más fan de grupos musicales. Llevaba forrada la carpeta del grupo Blur. ¡Esos tiempos de la Super Pop!

- ¿Alguna vez viendo una serie se le despertó otra vocación que no fuese la de abogada o política?

- La verdad es que desde sus inicios he estado enganchada a 'CSI', a Las Vegas especialmente y a todo el proceso de investigación de Grissom. Pero lo descarté como profesión porque lo cierto es que soy bastante miedica.

- También da miedo la política, ¿a cuántos Frank Underwood se ha cruzado?

- En el plano estrictamente político he tenido la suerte de cruzarme con personas muy inteligentes como él, pero en lo que se refiere a sus métodos, afortunadamente no conozco a nadie así. Me gusta más rodearme de gente con la pasión de Josh Lyman de 'The West Wing'.

- ¿A qué político de serie ficharía para el PP?

- Al jefe de gabinete Leo McGarry de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca', por la dedicación y rigor de su trabajo, por la lealtad al presidente de Estados Unidos y por el liderazgo.

- Por cierto, ¿presionan mucho los políticos españoles a las teles para que no se hagan series sobre este tema en España?

- No creo que existan presiones de ningún tipo. De hecho, en este país desayunamos, comemos y cenamos con programas y tertulias de política. Estaría bien una serie sobre políticos españoles.

- Lo de Cataluña da para una serie, ¿no cree?

- La política catalana ha dado en los últimos dos años escenas para una serie. Pero no sabría si decirle que sería más del género drama, ciencia ficción o una comedia.

- ¿Qué utilizaría para defender Cataluña, dragones o fuego valyrio?

- Bueno, al final las dos defensas tienen el fuego como protagonista... Yo prefiero el diálogo y el consenso como resolución a cualquier conflicto, como hace Harvey Specter en 'Suits'.

Buenos y malos con matices

- Por curiosidad, ¿con qué compañero de partido comparte suscripción a Netflix?

- Javier Maroto y yo nos aconsejamos series y comentamos las que estamos viendo, pero no compartimos suscripción en Netflix.

- ¿Qué serie le regalaría a Pablo Iglesias y cuál a Albert Rivera?

- A Pablo Iglesias le regalaría 'Black Mirror', de manera que reflexionase si el vender a través de la tecnología y de las redes sociales algo que realmente no existe es positivo para el conjunto de la sociedad. Y a Albert Rivera le regalaría 'The Good Wife', porque en esta vida los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos.

- Cuando pasen ellos por esta sala de interrogatorios les pediré que se la devuelvan, descuide. Sigamos haciendo amigos, ¿qué serie está más sobrevalorada?

- 'True Detective'. La segunda temporada fue una decepción, estuve esperando en todos los capítulos a que pasase algo emocionante y nunca pasó nada...

- Más confesiones. ¿Qué serie le hizo llorar?

- Le diría que un capítulo de 'Hijos de la anarquía', pero como no quiero hacer ningún spoiler me decanto por el último capítulo de 'Friends', donde todos los personajes van dejando sus llaves en la encimera de la cocina.

- ¿Se parece a algún personaje de esa comedia?

- Tengo algo de todos ellos: la pasión a su trabajo de Ross, la ironía de Chandler, la competitividad de Mónica, la sinceridad de Phoebe... Quizá a los que menos me parezco son a Rachel y Joey.

- Hablando de parecidos, ¿tiene algo que ver con Ally McBeal, que también era abogada?

- Hasta ahora no he tenido alucinaciones, así que toco madera... Jajaja. Diría que ambas somos mujeres modernas e independientes. Pero de series de abogados yo me quedo con 'Boston Legal' y esa escena final comentando la jugada en el sofá de la azotea entre Daniel Crane y Alan Shore. Otra de mis favoritas es 'Damages'.

- ¿El último título que le ha enganchado?

- 'The Young Pope'. La vi de una sentada. Me gusta mucho la estética y las imágenes cinematográficas de Sorrentino.

- ¿El final más decepcionante?

- El de 'Lost'. Sé que no soy muy original.