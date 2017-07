«Haría desaparecer a Trump»

Ser director de una escuela de magos no es tan amable como en las novelas de 'Harry Potter'. Si no, que se lo pregunten a Josep Maria Lari (Barcelona, 1973), más conocido como Mag Lari. Cada martes debe expulsar a uno de los concursantes de 'Pura Magia', el primer 'talent show' de ilusionismo de España, que cada martes emite TVE, a partir de las 22.40 horas.

- De baile, de canto... ya tocaba un 'talent' de magia, ¿no?

- Sí señor, hay 'talents' de todo, pero la magia siempre era un complemento en ellos. Lo estamos viviendo muy intensamente, porque diseñar el programa fue muy agradable, pero dirigir las galas y las clases supone mucho trabajo de golpe. Aunque era lo que siempre había deseado hacer.

- ¿Qué cualidades debe tener el mejor mago del país?

- La que más valoramos es la versatilidad, que los participantes puedan hacer todo tipo de magia: de cerca, de lejos, de salón, de aparato, mentalismo, escapismo... Por eso en las galas pedimos que no repitan estilos. Lo más difícil es tener que expulsar a los concursantes, pero forma parte del juego.

- Aquí los jueces juzgan sin conocer el truco...

- Eso también es muy difícil. Siempre existe el truco o la trampa, y el espectador nunca lo sabe. El mago tiene que trabajar siempre el secreto y ensayar mucho para hacer el número bien. De Anthony Blake ya dicen que es el malo del jurado, pero no lo es; es el más exigente, el menos permisivo con la mala ejecución.

- ¿Y cuando algo falla?

- En mi caso lo tengo fácil si algo sale mal, porque hago magia cómica. Alguna vez que ha fallado algo el público se pensaba que era parte del espectáculo, así que, gracias a Dios, no lo sufro mucho. Pero si no hace reír queda más en evidencia. Se trata de que la ejecución sea lo más perfecta posible, así que a nuestros concursantes no les permitimos parar el número.

- Dice que una de las cosas más tristes de ser mago es que se pierde la sorpresa como espectador.

- Correcto, y en este programa la verdad es que no me he llevado ninguna sorpresa con ningún concursante (risas). Llevo mucho tiempo en esto y no hay mago que me sorprenda. Lo que sí valoro es el trabajo bien hecho, pero el secreto o el efecto mágico que sorprende al profano a mí ya no me afecta.

- Hay solo dos mujeres en el programa. ¿Por qué no hay tantas magas?

- Pues no lo sé, porque quien quiere ser mago lo es. Aquí no hay un organismo colegiado que exija una formación estricta...

La mano del ídolo

- Usted se inició en la magia después de leer un libro de Juan Tamariz.

- Para mí, y creo que para muchísimos magos de este país, ha sido muy importante, porque era el que veíamos en televisión cuando éramos pequeños.

- Su otro ídolo es Michael Jackson, al que dedicó un libro.

- Sí, escribí 'La Magia de Michael Jackson' porque soy superfán de él; de hecho, el libro no va de magia, pero lo titulé así por mi profesión. Una vez llegué a volar a EE UU, me aposté en la entrada de su casa alquilada en Beverly Hills y llegó en un jeep. Al pasar a mi lado, bajó la ventanilla, sacó la mano y se la estreché, caliente y huesuda. Me dijo: «I love you...».

- ¿Cuál es la mayor ilusión de su vida?

- Haber vivido lo que he vivido. Empecé en esto como una afición y todavía me puedo ganar la vida.

- ¿A quién le gustaría hacer desaparecer?

- ¡A mucha gente!, pero no lo diré porque voy a quedar mal con ellos... Sin embargo, hay alguien que genera bastante consenso en ese sentido: haría desaparecer a Donald Trump.