DERROCHE DE TALENTO

Estoy seriamente preocupado con los concursos de talentos de este país. Creo que existen más personas con talento que sin él a juzgar por la cantidad de pruebas que se organizan para programas de televisión. Existen más castings para estos espacios que convocatorias para oposiciones. ¿Es algo que sucede en otras partes del mundo? ¿De verdad queda alguien que sepa cantar, bailar, tocar el violín, hacer piruetas, saltar a la comba o freír un huevo que no se haya presentado jamás a uno de estos formatos? Se reproducen como setas.

Ahora mismo en Telecinco están los niños arrasando en 'La Voz Kids'. Luego dicen que el índice de natalidad desciende. Lo que no desciende es el índice de chavales que quieren probar suerte con la música y llenan los pasillos de Mediaset en busca de oportunidades. A estos se unen todos los que pasan por 'Got Talent', que se emite en la misma cadena. Lo de este programa es otra historia, es decir, en este caso no son especialmente exigentes con las capacidades que tiene cada cual. Simplemente con que te sientas con valor para salir al escenario ellos ya te fichan. Esta semana se celebra la gran final y, a tenor de los resultados obtenidos en esta edición, dentro de nada se grabarán más entregas. Y para ello se necesitan nuevos talentos y nuevos castings. No damos abasto.

Telecinco ya anuncia refuerzos. Jesús Vázquez presentará próximamente 'Factor X', que es otro concurso de... talentos, efectivamente, lo han adivinado. Han estado recorriendo ciudades para encontrar a todos aquellos que todavía no hayan acudido nunca a una prueba de este tipo para que pasen por la última apuesta del canal. Vázquez es un veterano de este tipo de formatos, como también lo es Risto y Laura Pausini. Me sorprende que hayan conseguido reunir a personas suficientes para sus filas. Lo de España debe de ser un caso sobrenatural. Es tal la cantidad de talento que se reúne en estas tierras que hasta vienen de fuera a buscarlo. El 'Factor X' británico, el original, en el que está basado el que estrenará Telecinco, también ha viajado hasta aquí para localizar concursantes. Estuvieron en Benidorm probando cantantes. Iker Jiménez debería hacer un especial para analizar este fenómeno.