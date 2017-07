Gemma Nierga reapareció ayer por sorpresa en 'Hoy por hoy' para despedirse de la audiencia de la cadena SER, emisora en la que trabajaba desde hace 30 años y que decidió no renovar su contrato a principios de junio. Hasta entonces había permanecido alejada de los micrófonos, pero aprovechó para aclarar su situación. «Después de muchos años hoy dejo la SER, no por decisión mía». La locutora explicó que es una decisión «de los que dirigen la emisora, que son los que saben gestionar el medio y entienden de radio». Y dirigiéndose a los oyentes les dijo: «Que sepan que les voy a echar mucho de menos. Echaré de menos nuestra relación. La vida sigue y me voy a vivirla, adiós a todos».