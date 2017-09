La actualidad informativa nos ha tenido estos días tristemente pegados a la televisión, así que como para atender a cuestiones periféricas... Que las hay, especialmente en verano, cuando la sequía no solo afecta al campo. Comentábamos hace unos días que muchas presentadoras han aprovechado agosto para irse de vacaciones y, de paso, recordarnos que siguen ahí. Cuando no existían las redes sociales era complicado y uno volvía en septiembre con la incertidumbre de si todavía habría alguien al otro lado. Quizá por ese miedo, o tal vez por puro ansia exhibicionista, famosas y menos famosas llevan semanas dando la tabarra con sus posados en bikini o sin él. Esta semana ha sido Úrsula Corberó la que ha colgado una foto. Fumando y con la cabeza metida en una lámpara... Es la protagonista de 'La casa de papel', una serie que cortaron a medias y cuyo efecto está todavía por ver. Aunque interrumpir una serie a la brava no parece la mejor estrategia televisiva. Belén Esteban no debería temer a estas alturas que se olviden de ella, así que lo del vídeo con su madre bailando el 'Despacito' no tiene pinta de promocional.

Más cuestiones periféricas, la broma con la que se pasaron de graciosos en 'Dani & Flo' y por la que se han ganado algunas críticas. El chiste es que una chica llamaba a su madre diciéndole que estaba en Sevilla, que no sabía cómo había llegado hasta allí y que lo último que recordaba era a un drag queen africano. Imagínense a la mujer al otro lado del teléfono... Le mandó a su hija ir a la Policía y se puso a llorar. Con el llanto de la mujer se acabó la gracia, que no la tuvo en ningún momento.

Y hablando de cosas graciosas, ésta sí lo es. Lo ha sacado la gente de 'Zapeando', que suele sacarle punta a todo. Han encontrado la que ya han calificado como la pregunta más obvia de la historia de la televisión. Y, desde luego, la candidatura es sólida. En un programa de Canal Sur una reportera recorre una playa de Málaga y pregunta a un hostelero: '¿Se notan los chiringuitos más llenos en verano?'. Anda que no habría tenido gracia que el hombre le dijera que no, ¿eh? Bastante más que la broma a la sufridora madre. Seguimos esperando a las novedades de septiembre porque la tele es un secarral.