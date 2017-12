Cuatro explota el filón de los ligues La valenciana Nuria Roca regresa a Mediaset, donde ha presentado varios formatos, entre ellos 'Factor X'. :: R. C. Nuria Roca presentará otro 'dating show' diario, en la línea de 'First Dates', pero exclusivamente enfocado a jóvenes de 18 a 35 años. Se llama 'Singles XD' PEDRO MUÑOZ Lunes, 11 diciembre 2017, 22:50

Cinco jóvenes 'millennials' se convertirán muy pronto en los cinco 'Singles XD' de Cuatro, el nuevo 'dating show' que llegará este mismo mes a las tardes del canal con una emisión diaria (de lunes a viernes) en directo y que supone el regreso a televisión de la presentadora Nuria Roca (Moncada, Valencia, 45 años). «Me encuentro ahora mismo pletórica de felicidad. Vuelvo con mucha ilusión a esta casa, Mediaset, donde siempre me he sentido muy a gusto y donde me voy a reencontrar con grandes amigos en un género como es el 'dating show', que nunca he tocado. Alejarse un tiempo de la televisión ha hecho que ahora tenga muchísimas ganas de abrazar este proyecto con fuerza», cuenta Roca, que encara el nuevo proyecto profesional (actualmente en fase de producción) tras su polémica salida de TV3 (fue despedida de manera fulminante y sin previo aviso), donde presentaba el programa de entretenimiento 'A tota pantalla', del que sólo se emitieron siete episodios.

En 'Singles XD' se verá cómo cinco jóvenes solteros de la llamada generación 'millennial' (de 18 a 35 años) se lanzan a la aventura de conocer a la persona que cambie y revolucione sus vidas. Esta nueva apuesta de Cuatro para las tardes pretende ser «el complemento perfecto de 'First Dates'», explica Jaime Guerra, director de Producción de la División de Contenidos de Mediaset. «Si en 'First Dates' hemos creado un universo amplísimo en torno a un restaurante donde todos tienen cabida, en 'Singles XD' queremos fijar nuestra atención en una generación concreta, los 'millennials', con su propio código, humor y actitud».

Cada uno de los participantes de 'Singles XD' vive en su propia casa (no se trata de un 'reality' al estilo de 'Gran Hermano'), pero acuden a un plató que recrea un moderno apartamento de solteros al que llegan de visita las personas que han de conquistar su corazón. En ese piso, que recupera la esencia de las 'sitcoms' de la televisión norteamericana, los cinco 'singles' recibirán cada tarde las visitas de posibles candidatos que harán todo lo imaginable por cautivarles. Excursiones, conciertos, viajes, noches de fiesta, charlas de café..., solteros e invitados vivirán numerosas situaciones fuera de plató donde lo importante será la conexión que pueda surgir entre ellos. Cualquier cosa es posible y sólo hay una regla que habrá que respetar a rajatabla: cada 'single' solo podrá tener dos 'conquistadores' a la vez, así que cada día habrá salidas de invitados no deseados y bienvenidas a nuevas visitas.

Y como los 'singles' no conciben la vida sin sus amigos, los cinco tendrán voz (y quizás voto) para opinar, aconsejar y compartir todas estas idas y venidas. Así sucederá cada tarde, hasta que cada participante decida que ha llegado el momento de dejar el piso y seguir su vida sin su nueva familia de amigos, quizá en soledad o quizá acompañado. Y todo ello, en vivo y en directo.

Relación directa

«'Singles XD' contiene muchos elementos que lo vuelven especial. La personalidad de los chicos, sus inquietudes, las primeras conexiones que ya están estableciendo entre ellos... Pero, sobre todo, lo que más me gusta es la posibilidad que abre el estar en directo cada tarde. Nos va a regalar una relación directa con el espectador. Saber qué piensa la gente al otro lado de las pantallas y participar, de manera activa, en el devenir de los 'singles' por el programa. Opinar, interactuar, charlar, conocerse... Es algo pionero, un 'dating' en directo que sin duda va a dar mucho juego», apunta Roca, que ya presentó en Mediaset 'Factor X', 'Tienes talento' o Perdidos en la tribu'.