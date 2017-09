«No me considero un hereje, soy ortodoxo» Optimista. «Me gusta Francisco. Está reformando la Iglesia mucho más de lo que se piensa». :: e. megías «Mi nueva novela, 'Entusiasmo', es como la segunda parte del milagro», anuncia una de las bestias negras del ala más radical de la Iglesia Pablo d'Ors Sacerdote y escritor ALVARO SOTO* ASOTO@ELCORREO.COM Domingo, 1 octubre 2017, 00:18

Publicar 'Biografía del silencio' le ha dado al sacerdote Pablo d'Ors (Madrid, 1963) muchas alegrías y algún disgusto. Ha vendido más de 100.000 ejemplares de ese libro, su llamada a la meditación ha iluminado la vida de los lectores y su vocación literaria sigue más viva que nunca: lanza ahora su nueva novela, 'Entusiasmo' (Galaxia Gutenberg). Pero con el éxito literario le ha llegado también la antipatía del ala más radical de la Iglesia, encabezada por los obispos José Ignacio Munilla y José Rico Pavés, que creen que D'Ors escribe «dislates» y, peor aún, que es un «hereje».

- ¿Es usted un hereje?

- Todos somos por fortuna algo heterodoxos, puesto que nadie comulga con nadie ni con nada al cien por cien. La herejía habla de dialéctica y, sobre todo, de pluralidad, y eso siempre es interesante. Pero personalmente no me considero hereje, sino mucho más ortodoxo de lo que la mayoría imagina. Comprendo, ciertamente, que ser hereje haría la cuestión más vibrante y atractiva, pero aquí... Temo decepcionar. Al sentirme tachado con este calificativo sentí primero desconcierto, luego preocupación y, al final, tristeza. Pero no estoy centrado en la polémica, sino en seguir, lo más fielmente posible, mi propio camino.

- ¿No es curioso que escribir un libro sobre la meditación haya hecho que su vida sea más estresante?

- En el fondo, no. La historia demuestra que hombres y mujeres de intensa vida interior han sido grandes reformadores y activistas. El silencio llama porque somos silencio. Sólo desde el silencio puede nacer algo sólido y hermoso. La verdadera serenidad no nace de la inacción, sino de la dinámica entusiasta a la que conduce el silenciamiento. Mi problema actual es, simplemente, de administración de la fecundidad. Lo que últimamente me ha cambiado la vida es la red de meditadores 'Amigos del desierto', que es algo así como una congregación de solitarios, interesados en la experiencia del vaciamiento interior.

- ¿Por qué a la gente del siglo XXI le interesa lo que diga un cura?

- No creo que a la gente le interese lo que diga un cura si eso que dice ese cura no es interesante. Hoy en día existe sed de espiritualidad. Todo lo demás son simplemente deseos.

- Muchos creen que meditar y no hacer nada es lo mismo...

- Pues es como comer y ayunar. Porque meditar no consiste en no hacer nada, sino en estar atentos. Y eso exige una gran entrega y entrenamiento.

- 'Entusiasmo' es una novela de iniciación.

- 'Entusiasmo' es como la segunda parte del milagro. No es una autobiografía, sino una autoficción, es decir, la suma de memoria y fantasía, que es lo propio del trabajo de un escritor. Pero no mira atrás, sino hacia adelante, puesto que un talante entusiasta es la principal consecuencia de una práctica meditativa.

- El Papa lo nombró consejero del Pontificio Consejo de la Cultura. ¿Es usted fan de Francisco?

- Tanto como fan no diría, pero sí un declarado partidario. Me gusta este Papa, me lo creo. Está reformando la Iglesia mucho más aún de lo que la gente piensa. Es una persona luminosa.

- ¿Su abuelo Eugenio se sentiría orgulloso de usted?

- El territorio literario de mi abuelo es distinto, pero afín al mío. Puestos a imaginar, supongo que alguna de mis páginas le harían gracia y las miraría con indulgencia. Otras, en cambio -pocas-, le harían pensar. En conjunto creo que me diría: 'No está mal, Pablo, puedes mejorar'.