Con tanto poner en valor, implementar, visibilizar y otras melonadas, se agradece el lenguaje de Saray. Saray de 'Supervivientes' y antes de 'Los Gipsy Kings'. Saray de las 3.000. El jueves dijo a Alberto Isla que su suegra (Isabel Pantoja) no lo quería «ni confitado en oro». Él la llamó barriobajera, y Francisco, arrabalera. Hasta María Jesús Ruiz (viva María Jesús Ruiz) le riñó por insultar. «¿Quién me iba a decir que iba a ser yo la más diplomática?», se sorprendió la de Andújar (con permiso de Cantudo I) entre discusiones y arena. Saray se quiso ir del concurso pero, mira, entre las maleducancias niñatas de Sofía Suescun o de Adrián y lo de Saray, me quedo contigo (aquí pongo voz y entonación de Los Chunguitos).

Gallineros y confitados aparte, la gala del jueves trajo una de las pruebas más tradicionales y queridas, la de cultura general. La ganó María Lapiedra. Colgados sobre el agua tenían que contestar a preguntas de parvulitos. Franciso y Sofía colocaron la torre de Pisa en Florencia y Roma. ¿Quién es el jefe del Estado? La cosa fue de Mariano Rajoy a Felipe II. Estos al menos existen. ¿Pero Felipe XIII? Como el Apolo. Menos mal que Raquel Mosquera dio con Felipe VI. Y según María Jesús Ruiz, el homo sapiens tenía sólo tres dedos. Era mi barba la que tenía tres pelos.

Pero nada de lo que se diga en 'Supervivientes' puede superar a Pedro e Irene de 'First Dates'. Él repetía, ella debutaba. Con picadores de la lengua. ¿De dónde sacan estos especímenes? Él pretendía corregir su criticada repelencia a la hora de hablar, así que decidió hacerse «un lifting semántico para estilizar cualquier germen poético». Ella le dijo que le gustaba su cuello levantado de la camisa porque le recordaba a «Danny DeVito, el protagonista de 'Grease'». También contó la chica (su risa es otro tema) que lo último que había leído era «una novela histórica con personajes remotos». Parece que eran dos libros. Y Pedro: «A mí me gusta leer una unidad». Ella también lee «los informes de la NASA y la ESA en Twitter». Yo los de la TÍA. Y hay gente a la que no le gusta la tele.