Un concurso infantil «sin competición»

Carlos Sobera se volverá a poner al frente de un concurso esta noche (22.15 horas) en Telecinco. Se trata de 'Little big show', un programa protagonizado por niños talentosos en el que el objetivo no es competir, sino pasar un buen rato. «Es un programa diferente. No es un 'talent' al uso, porque no hay competición. Más allá de los talentos particulares de los niños, que son extraordinarios, lo más importante para mí es la oportunidad que se nos da de establecer un diálogo de tú a tú, como iguales, para que los niños se expresen», explica el presentador vasco.