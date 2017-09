COMIDA CONTRA COMIDA

A algún lumbreras se le ocurrió el pasado miércoles programar el especial de Chicote sobre dietas apropiadas para niños en Antena 3 en la misma franja horaria en que La Sexta emite la versión televisiva del Comidista, que esta semana montó un debate en torno a la gastronomía en las distintas regiones de España. En un lado y en otro peleándose por un puchero similar. Lo curioso es que ambas cadenas pertenecen al mismo grupo. El caso es que los dos productos tenían un perfil de espectador parecido, eso atragantó a la audiencia y los resultados de cada uno fueron discretos. Por si todavía no estábamos suficientemente empachados, en TVE 'Doctor Romero' recibió a dos jóvenes sedentarios que, obsesionados con la comida, no paraban de engordar. Por suerte a Telecinco no se le ocurrió organizar un 'Sálvame' culinario con Carlota Corredera al frente. «En el colegio, en vez de bocadillo, yo tomaba fruta. Recuerdo el olor a chorizo», confesó la presentadora en una entrevista a la revista 'Semana'. Declaraciones de gran calado, sin duda. La programación a veces se le indigesta a uno.

Ante un menú tan diverso tocaba elegir y yo me decanté por el espacio de López Iturriaga, que durante este verano ha demostrado que se puede realizar un programa en torno a cuestiones básicas sobre cocina sin parecer repetitivo y, sobre todo, resultando interesante y abriendo el apetito a los que no somos expertos en fogones. Ni foodies, ni gourmets, ni gourmands. Ni mandangas.

Mikel -no yo, el comidista- ha planteado una cita semanal entretenida que nos ha servido a los que no estamos puestos en esas lides para orientarnos a la hora de comprar una barra de pan (cada día, con tanta variedad, es más complicado acertar), o cómo preparar una buena tortilla de patatas, o qué trucos utilizan algunos restaurantes para engañar a nuestros estómagos. El magacín de La Sexta lo mismo ha visitado tabernas de barrio como restaurantes con tres estrellas, riéndose de mitos y bromeando con tópicos que hasta los menos cocinillas conocemos. A veces no se trata de inventar cosas, sino de saber contarlas de una manera diferente.