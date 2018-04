El indulto a un toro en la Maestranza no me impresiona. Me impresiona que Óscar Higares cosa, tenga máquina de coser, se haga ropa. El lunes fue uno de los invitados en 'Maestros de la costura' para ayudar a los finalistas. Tenían que hacer un vestido de novia. Óscar ayudando a Antonio estaba entre las oficialas reales de 'El hilo invisible' y uno de los ratones de Cenicienta. El insoportable Eduardo eligió a Mónica Cruz. Mónica, la Cruz de poliéster, ha ganado muchos enteros por tener que aguantarlo en persona y no como nosotros, en la televisión. Eduardo es a 'Maestros de la costura' lo que Sofía Suescun a 'Supervivientes'. La juventud maleducada. Niñatos que se recrean en ser odiables. El otro día, Sofía trataba de humillar a Hugo, el exnovio que le han echado en la isla: «No comías las cosas como había que comerlas». Es un tema de actualidad en nuestra televisión. Ahí está 'Cómeme el donut', el exitazo que Jirafa Rey y Lapili cantaron en 'Factor X'. Explicaron al jurado que la letra trata sobre el derecho de la mujer a exigir que se le practique sexo oral. El dúo iba vestido con unos diseños de Pilar (Lapili) en color carne y con donuts como complementos.

El traje de noche con el que Alicia ganó 'Maestros de la costura' era nude (o sea, también color canne). Su éxito tiene más que ver con la evaluación continua que con la pieza final. ¡Que le puso un lazo! Mucho mejor el de Antonio. Aunque es de esos con los que se te ve hasta el útero. Palomo y Escoté preferían el de Antonio, pero, vaya, el triunfo de Alicia fue justo. Lorenzo Caprile tuvo la última palabra. Caprile ha sido lo mejor de 'Maestros de la costura'. También llamando charcutero a Eduardo cuando este cortó el guipur en línea recta y no por el dibujo.

Antes de la final, 'Hora punta' contó la historia de una chica con parálisis cerebral que consiguió ser cantante, actriz y campeona de España de natación adaptada. Con su lengua de trapillo, Cárdenas le dijo: «¿Y tú tienes parálisis cerebral? Joder, quién la quisiera». Ella se rio, pero en ese momento eché de menos que le cantara 'Cómeme el donut'.