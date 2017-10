El otro día circuló un vídeo de Juan Joya Borja, más conocido como 'el Risitas', con dientes postizos. Son casi como los de Paz Padilla haciendo de la Chusa en 'La que se avecina'. A la humorista le produjeron una lesión en la mandíbula igual que a Hugh Laurie tener que cojear en 'House' (su lesión no fue en la mandíbula, claro). En Youtube se pueden ver las imágenes del popular colaborador de Jesús Quintero (y escuchar cómo alguien le dice: «Pareces un muerto en la caja»). Está rotulado con tres títulos: 'El Risitas por primera vez con dientes', 'El Risitas for the first time with teeths' y 'Risitas avec des dents'. Supongo que para su público en Wisconsin y Burdeos.

A Barkhad Abdi también se le ve una buena dentadura en 'Blade Runner 2049'. Hace de Doc Badger y proporciona una información sustancial al personaje de Ryan Gosling. Barkhad Abdi es el actor estadounidense nacido en Mogadiscio que fue nominado al Oscar por su papel de pirata en 'Capitán Phillips'. A los Chunguitos los contrató Pablo Motos para hacer crítica de películas en 'El hormiguero'. Además de películas, un día los pusieron a comentar los Oscar de 2014. La retransmisión televisiva. Cuando salió Ellen DeGeneres dijeron que era el rubio de los Pecos. A Matthew McConaughey lo llamaron Marco Mariconi y al aparecer Barkhad Abdi soltaron que su piñata parecía la de un conejo.

Me he acordado de ellos al ver a Barkhad Abdi en la película de Denis Villeneuve. Pero también al leer determinadas críticas cinematográficas (ni que decir que hay tantos merluzos en la crítica cinematográfica como en la televisiva, y me incluyo la primera como zopenca). Leo cosas especialmente elogiosas que ni Roy Batty creería. Sobre todo después de ver las películas de las que se habla. Americanas o españolas. Y, vale, no hace falta recordar la mayoría de las críticas de 'Blade Runner' (1982) cuando se estrenó. Con el asunto catalán hay dos medios que han destacado. Por un lado 'El Mundo Today'. Por otro, 'Le Canard Enchaîné'. A veces el mejor comentario es la risa. Para según qué críticas, mejor los Chunguitos.