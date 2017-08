LA CASA DESNUDA

Es una casa normal en un barrio estándar. Casi anodina. Como podría ser la mía. O la de usted. La única diferencia al primer golpe de vista está en las puertas. Unas están desportilladas y el resto exhibe unos boquetes que dejan al descubierto el interior de las habitaciones. En una de ellas se ve que gobierna el caos. La ropa se amontona en el suelo, la cama lleva días deshecha, hay ceniza y restos de comida sobre el suelo de sintasol. En las estanterías conviven sin sentido botellas de alcohol vacías con muñecos de peluche, y aunque hay una pantalla de televisión de por medio casi se huele el tufo a hierba. Sólo un ordenador de alta gama parece indemne a la anarquía. Ni rastro de libros. Es el hábitat de uno de los protagonistas de 'Hermano mayor'. Cuando entra en escena se desata el miedo. El chaval (o la chavala) exige a veces unos euros. O el móvil. La comida. Siempre a gritos. Con la mandíbula desencajada y los puños prietos. Los padres tiemblan. Una respuesta negativa y estalla la guerra. Hay noticias de conflictos armados en lugares ignotos que no transpiran tanta violencia. Insultos, porcelana hecha añicos, espejos rajados, un puñetazo más en las puertas.

El programa que antes comandaba Pedro García Aguado y ahora Jero García es tan real que parece ciencia ficción. ¿Cómo será la misma escena sin las cámaras que lo está retratando in situ para todo el mundo? Lo escalofriante no es sólo el grado de agresividad de los adolescentes que desfilan por él, sino que la situación llegue al límite de que sus progenitores hayan recurrido al programa como última salida. Atreverse a desnudar su intimidad doméstica para retornar a la normalidad. Aunque sea imperfecta. Porque todas las familias que transitan por 'Hermano mayor' fueron alguna vez normales. Los padres recuerdan cuando viajaban a la playa y todo era plácido y la niña (o el niño) jugaba con la arena en fotografías tiernas que ahora parecen mentira. Que el adolescente en cuestión se enderece al final con los métodos de Jero García resulta casi anecdótico. Lo impactante es certificar que el formato no se agota y siguen existiendo tantos dramas cotidianos entre paredes ahora reventadas que una vez acogieron un hogar de verdad. Como podría ser el mío. Como podría ser el de usted.