CÁRDENAS Y CARMEN SEVILLA

Entre 1991 y 1997 Telecinco emitía un exitoso access prime time (esos espacios que preceden a los programas estrella de la cadena) que giraba en torno al sorteo de la ONCE. Apasionante, lo sé. Sí, la temática no era especialmente atractiva, más allá de saber si te había tocado o no el cupón (en el caso de que lo hubieses comprado). La gracia, por aquel entonces, se la puso Carmen Sevilla, rescatada para sustituir a Belén Rueda por un audaz Lazarov, que la colocó con el fin de informar cada día de los números ganadores. Y hacía de todo menos informar. Hablaba de sus ovejitas, del tiempo y de lo que veía a su alrededor sin dar pie con bola. Y en ello residía el atractivo, en comprobar cuánto se podía equivocar aquella mujer. Llamaba tanto la atención tal cantidad de gazapos que llegó un momento en que la actriz casi los forzaba.

Veinte años después otro acces prime time llama la atención por los 'gazapos' de su presentador, pero esta vez la cosa tiene menos gracia. Ninguna. Llamar gazapos a lo que suelta Cárdenas en 'Hora Punta' es un acto de generosidad por mi parte, eso hay que reconocérmelo. Porque muchos comentarios son temerarios.

«¿Tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC (trastorno obsesivo compulsivo?», preguntaba el otro día el presentador ante el pasmo de la mayoría de espectadores. El problema no es que el conductor del espacio de TVE metiese la pata de manera excepcional o casual, sino que es una constante. Y tiene delito que sea en un magacín que se emite en la tele pública, que entre otras funciones tiene la de educar e informar. Y más en temas relacionados con la salud.

Porque los errores de Carmen Sevilla, que confundía la identidad de los participantes por el tono de su voz, o dudaba con el significado de determinadas palabras, eran casi hasta tiernos. E inofensivos. Esto no. Generar dudas y desinformaciones sobre el TOC u otro tipo de trastornos no da ninguna risa. ¿Qué tiene que pasar para que 'Hora Punta' (que no suma nada y solamente resta) desaparezca de antena?