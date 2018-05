CANCELADAS

Es temporada de lágrimas. Las cadenas norteamericanas se han puesto serias y han anunciado las ficciones que ya no tendrán continuidad en el próximo curso. Y con las cancelaciones se producen los lamentos de los seguidores que, consternados, se enteran de que ya no disfrutarán de sus tramas favoritas. ¿Qué esperabais? Cada año se estrenan más de 500 títulos solo en Estados Unidos. Todos no caben. Es necesario aligerar las parrillas para que se puedan difundir las producciones en marcha. Todo lo que empieza acaba. Eso ya se había inventado.

Cada cual se toma las malas noticias de una manera, porque para esto no existe manual. A Joe Henderson, el creador de 'Lucifer', no le ha caído demasiado bien la nueva e incluso anda provocando a los fans para que se subleven e impidan el final de su serie. Se las prometía felices con el fin de temporada previsto. «Hemos hecho un gran 'cliffhanger', así que no hay forma de que Fox nos cancele». A la cadena la artimaña le ha dado igual y ha despedido a su diablo. «Haced ruido», pide el productor, esperando que alguna otra emisora se apiade. A Fox, desde luego, no le ha temblado el pulso. Además de esta, ha dicho adiós a 'The Mick', 'El exorcista' y 'Expediente X'. A esta última ya era hora de que la dejaran descansar en paz, que la habían resucitado para darle una mala vida. Y no es plan.

ABC ya tenía previsto finiquitar 'Scandal' y 'Once Upon a Time', pero más sorprendente ha resultado lo de 'The Crossing', 'Quantico' o 'Sucesor designado', que resultaban ideales como placeres culpables. ¿Eran buenas? Claro que no, pero se disfrutaban igualmente. Otras vendrán. También NBC ha hecho hueco y se ha librado de 'The Night Shift' o de 'Rise'. «Estamos muy decepcionados», han dicho los guionistas de 'The Expanse', que no seguirá contando con el respaldo de Syfy.

Puestos a disgustarse, a mí lo que me ha dolido es lo de 'Everything Sucks!', la historia noventera de Netflix, que se quedará sin nuevas entregas. Apenas ha tenido recorrido este producto, pero al parecer en la plataforma no ha contado con demasiados adeptos. Ya llegarán tiempos y títulos mejores.