CAMPOS, TIENES UN DEBATE

Es oficial, María Teresa Campos se ha convertido en doña Adelaida. Después de que la cadena le diera puerta con el cierre de '¡Qué tiempo tan feliz!', firmó con Mediaset un contrato de larga duración. Vuelvo en septiembre, dijo. Se especuló si con un programa de debate, en Telecinco o en Cuatro. Nada, vuelve, pero a 'Gran Hermano Revolution'. A comentar el concurso en el debate de los domingos. No sé si estará todo el espacio. Si es así, no son horas. Hombre, no parece que semejante fichaje sea el revulsivo de una edición que no está funcionando muy bien en audiencia. Da la impresión de que eso no lo levanta ni Alexis Carrington llegando al juicio de Blake para machacarlo (Joan Collins levantó 'Dinastía').

El fichaje, que más bien debería llamarse colocación, lo anunció el jueves Jordi González, presentador del debate, en la gala de GH18. Y recordó: «Vuelve a televisión alguien que fue pionera en hablar de 'Gran Hermano' fuera de 'Gran Hermano'. Vuelve a la tele alguien que fue pionera en su programa de la mañana en comentar el 'reality'. Y esa persona a la que tanto queremos y respetamos vuelve el domingo para trabajar conmigo. María Teresa Campos». Vale, fue la primera en comentar 'Gran Hermano' en su primera edición dentro de 'Día a día'. Pero si esa fuera una razón de peso también podría presentar una tertulia política porque fue la primera en introducirlas en un magazine.

Lo de 'hacer pasillos', expresión rancia usada en TVE para los que cobran y no trabajan (aunque peor es hacer platós y cobrar, como Cárdenas), es algo ajeno a Telecinco. He dicho que Campos se había convertido en doña Adelaida, pero doña Adelaida (Chari Gómez Miranda) era única. Era la única que comentaba 'Cristal' (así empezó con Hermida). Espero que María Teresa Campos, que aunque no vea 'GH' dirá las cosas más inteligentes que otros profesionales de la cosa, se lo tome como un trabajo y nada más. Pero ponerla ahí con la patulea habitual del programa me parece una falta de respeto. Al lado de esto, lo de Defensora del espectador en 'Sálvame' es presentar '60 minutes'.