El calagurritano Brays Efe llega a Netflix

'Paquita Salas', la serie de Javi Calvo y Javi Ambrossi, los Javis que triunfan ahora en los cines con 'La Llamada', y que fue la sensación en internet en 2016 se verá en Netflix. La plataforma ha anunciado que todos los episodios de la primera temporada de la ficción protagonizada por el calagurritano Brays Efe ya están disponibles en su servicio de streaming y que la segunda temporada llegará en 2018. La primera temporada de la serie se emitió en Flooxer -la plataforma de Atresmedia- y se hizo con tres Premios Feroz: Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor (Efe) y Mejor Actriz de Reparto (Belén Cuesta).

En esta segunda temporada, que llegará el próximo año, Paquita está dispuesta a todo para recuperar el lugar que se merece en la profesión. Y ya se ha puesto manos a la obra porque en el primer vídeo promocional se ve a la representante llegando a las oficinas de Netflix para reunirse con el jefe de la plataforma.

«Estoy buscando el nombre pero yo no me acuerdo del nombre porque es un nombre en inglés», dice mientras intenta hacerse entender con la recepcionista. «Yo cuando voy a Telecinco no me hace falta ni ir ni a las oficinas. Yo quedo con Paolo en casa a cenar», sentencia para acabar, como siempre, en alto.