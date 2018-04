Lo advierte Fernando Jerez, director del canal #O de Movistar. La edad de oro de las series que vivimos también se traduce en sobreabundancia, saturación y ansiedad. «El consumidor abrumado y súper selectivo no va a darle la oportunidad a una serie que no le conquiste en el primer episodio», reflexiona. La fiebre desatada por la ficción, continúa el directivo, también revierte en una industria «poco selectiva», que genera productos prescindibles y no deja espacio para la innovación. En una reciente entrevista, el actor y director Raúl Arévalo contaba que en casa dispone -sin contar la TDT- de Netflix, HBO, Filmin, Movistar, Amazon e iTunes. Un día se tragaba la segunda temporada de 'Stranger Things'y al siguiente devoraba todos los capítulos de 'Vergüenza'.

No es el único en prácticar el 'binge watching' o atracón de episodios. Si a los quince minutos la acción no nos atrapa, pasamos a otra. Ya casi no nos acordamos cuando había que esperar una semana para reencontrarnos con nuestros personajes favoritos. Administrar los capítulos tampoco es factible, so pena de que los spoilers soltados por quienes ya la han visto nos chafen el final. Junto a la ansiedad por consumir ficción de manera compulsiva, convive la impaciencia. El nuevo espectador es capaz de ponerse al día metiéndose entre pecho y espalda las seis temporadas de 'Dowton Abbey', pero no da una oportunidad a 'The Sinner' y pulsa el botón de 'return' sin piedad.

Solo en EE UU se produjeron 487 nuevas producciones de ficción el año pasado, un 7% más que en 2016 y más del doble de las registradas en 2010. Desde 2013, los abonados a plataformas de pago contestan en las encuestas que ven más series que películas. Hace dos años, el presidente del canal norteamericano FX predijo que la burbuja de las series tocaría techo: «Simplemente, es demasiada televisión», profetizó. ¿Es viable este modelo de negocio? Algunos canales por cable estadounidenses ya han anunciado que dejan de producir ficción, como A&E, responsable de 'Bates Motel', y WGN America ('Salem', 'Underground'). Mientras, a Netflix y Amazon se ha sumado otro nuevo estudio con una chequera sin fin: Apple.