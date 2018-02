«El buen rollo en 'Zapeando' es real»

Frank Blanco (Mollet del Vallès, Barcelona, 42 años) presenta 'Zapeando' (que se emite en directo de lunes a viernes a las 15.45 en La Sexta), conduce en la radio 'Vamos tarde' (de 20.00 a 22.00 horas en Europa FM) y acaba de lanzar su tercer libro 'Sobrevivir a los 40', en el que ofrece sus claves para encarar esa crisis de la que tanto se habla...y se escribe.

- ¿Cuarentón o cuarentañero?

- Cuarentón suena a despectivo, así que cuarentañero.

- ¿Y con 40 ya le han tratado de usted en el ascensor?

- Sí, ¡y antes de los 30! Me preguntaron «Señor ¿me puede decir la hora?»... aquello me hundió.

- El libro se llama 'Sobrevivir a los 40'. ¿A los 40 se sobrevive más que se vive?

- Se vive, se vive. Lo de sobrevivir venía bien para el título del libro.

- ¿Los 40 son los nuevos 30?

- Por supuesto. Pero no de manera automática. Depende de cada uno. Ahora me he planteado hacer ejercicio y ponerme en forma porque quiero que mis 50 sean los nuevos 40 e incluso los nuevos 35, jajaja.

- ¿Le gustaría tener 20 años pero con la experiencia de los 40?

- Eso lo firmaba ya. Cómo molaría volver atrás, pero con toda la experiencia acumulada.

- Novia-boda-divorcio-novia-boda-hijos... ¿le ha dado tiempo a mucho en sus 40 años de vida?

- Jajaja... en comparación con amigos que cambiaban de novia cada mes, he tenido muy pocas novias. Se me ha dado muy mal ligar...

- ¿Con 40 años uno ya piensa en la jubilación?

- Más que en la jubilación, he pensado en la muerte, te planteas que con 40 años estás a mitad del camino. Pero una vez que ese tema dejó de venirme a la cabeza, empecé a pensar en la jubilación y en cómo será ese día de tener una agenda tranquila, de decidir cuándo me levanto, de no tener compromisos a diario...

- Su programa parece ir dirigido a gente más joven que usted...

- Hay mucha gente que piensa que 'Zapeando' es para adolescentes cuando los dos grupos de edad que más lo ven son de 25 a 45 años y de 45 a 65, y ya después viene el grupo de 13 a 24. Todo el mundo cree que solo lo ven los chavales y no es así.

- Sus compañeros en 'Zapeando' son más jóvenes...

- Bueno, eso es lo que dicen ellos, lo que pasa es que son unos mamones y me ponen a mí la fama de viejo y abuelo. Yo estoy digamos que en el medio. Miki Nadal ha cumplido 50, Llum Barrera tiene unos cuantos años más que yo, y, sí, Cristina Pedroche, Ana Morgade, Anna Simón y Quique son más jóvenes.

- Viéndoles en directo transmiten buen rollo...

- Ese buen rollo es real... ese 'feeling' que traspasa la pantalla existe. De hecho, cada cierto tiempo solemos quedar a tomar unas cañas o a cenar.

- ¿Qué pasa cuando sale a tomar una cerveza con Pedroche?

- Que mucha gente se gira y cuchichea. Y luego hay quienes practican la aproximación.

- ¿Habrá dentro de 40 años un programa como 'Zapeando'?

- No sé cómo será la tele dentro de 40 años, pero habrá un formato que combine lo que pasa en diferentes canales con zappings de momentos cortos, como 'Zapeando'.

- ¿Se molestan los compañeros a los que saca en los vídeos?

- Ha ocurrido en muy pocas ocasiones; un par de veces algún compañero me ha dicho que no le ha gustado algo. Pero es mucho más habitual que te llamen para decirte que somos unos cabrones, pero que se han reído mucho, e incluso que te llamen para avisarte de que han hecho alguna pifia para que no nos la perdamos.

- ¿A quién le gustaría entrevistar?

- Al rey Juan Carlos y al rey Felipe. Pero una entrevista sin condiciones, una entrevista de verdad.

- Y si Puigdemont apareciera en 'Zapeando', ¿qué le preguntaría?

- Sería tan improbable... pero tan divertido.... Le diría en catalán «Vas acabar ja la funció? Puigdemont tiene que acabar ya la función. Está retrasando la formación de un gobierno que Cataluña necesita con toda urgencia.

- ¿Percibe la brecha salarial?

- En mi trabajo nadie sabe lo que gana el otro. No percibo que la haya, pero eso no quiere decir que no exista. En cualquier caso, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos por reducirla.

- Dice en el libro que el sexo hay que practicarlo todas las veces que se pueda. ¿Apagamos la tele?

- Jajajaja, tengo un amigo que ha tenido la grandeza de decirme que ha practicado sexo mientras yo salía en la tele, cosa que me dio un poco de repelús. No echemos la culpa a la tele, eso depende de nosotros.