Bruce Springsteen repasa su vida Springsteen, con la E Street Band. DOCUMENTAL. Martes, 15 agosto 2017, 23:40

'The Boss' habla sobre sí mismo como nunca antes lo había hecho en 'Bruce Springsteen. Memorias', el documental en el que revela sus facetas más personales a través de vídeos caseros de sus primeras actuaciones y su progreso musical hasta su consagración en el mundo del rock. La producción, dirigida por Nigel Cole, se emitirá mañana a las 22.00 horas en Movistar Estrenos, donde el autor de 'Born in the USA' repasará su vida y su carrera.