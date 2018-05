«No me han hecho bromas por ser catalán» El elenco de la serie entrena en una base de la BRIPAC. :: mediaset Carles Francino interpreta a un paracaidista en 'Los Nuestros 2' (Telecinco). «Son muy estrictos con los detalles» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 3 mayo 2018, 00:28

Carles Francino (Altafulla, Tarragona, 1980) está estos días haciendo su particular mili en el cuartel de la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama (Madrid). El actor catalán prepara para Telecinco la segunda temporada de 'Los Nuestros', la miniserie en la que interpretará al teniente Carvajal, uno de los líderes del pelotón que saltará sobre Siria para intentar rescatar a un grupo de civiles secuestrados.

- Menudo cambio de 'look'.

- Sí, aquí los paracaidistas son muy estrictos con esos detalles y quieren que se reflejen. Les gusta diferenciarse del resto de las compañías del Ejército, con el pelo rapado al uno o al cero por los lados... Van muy cuidados y debemos ceñirnos a eso.

- ¿Qué tipo de formación están recibiendo?

- De momento táctica: qué pasaría si entramos en batalla, qué tenemos que hacer, cómo funcionan las armas... También los rangos, las nomenclaturas, los saludos... Es algo muy importante, pero estamos algo preocupados porque luego hay que meter eso en el texto del guion, mientras actúas, y cuesta acordarse de todo.

- ¿Van a saltar en paracaídas?

- Se nos está dando la opción, pero hablando con el director estaba un poco asustado. No es que vaya a pasar nada (risas), pero prefiere que nos tiremos después del rodaje. No por si no se abre un paracaídas, que siempre se abren todos, pero las lesiones en este tipo de saltos son comunes si no estás acostumbrado. Yo tengo vértigo, pero me han dicho que desde tan alto no existe eso.

- ¿Ha sido la acción el principal atractivo para aceptar este papel?

- Sí, porque, básicamente, es lo que tenemos, aunque esta segunda parte es mucho más coral que la primera. En la anterior todo se desarrollaba en Malí, ahora aparecen Madrid, Siria, Afganistán...

Basado en personajes reales

- ¿Está su personaje inspirado en un soldado real?

- Sí, nuestros personajes están basados en soldados reales, y estamos intentando conocerlos. El mío se va de misión internacional ahora; lo conocí ayer sin saber que era él. Vamos a ver si podemos poner todo eso en la serie, porque le dará vida.

- Es usted el jefazo de la patrulla.

- En principio tiene que ser el más serio, el más exigente, pero no siempre es así. Tampoco debe ser el que más riesgos asume en las operaciones; yo tengo que estar detrás para controlarlos a todos. Es otro prejuicio que se nos ha caído.

«No les gustan los políticos»

- ¿Qué visión del Ejército tenía usted?

- Hago lo que hace la mayoría, relacionarlo con la política. Es algo fatal, que no hay que hacer, porque aquí no les gustan mucho los políticos (risas). Hablaría desde el desconocimiento. El primer día llegamos aquí y nos dimos cuenta de que su principal cometido es la ayuda humanitaria; se plantan y montan campamentos para ayudar a la gente. Son personas normales, con las mismas inquietudes que nosotros. Ellos están juntos las 24 horas del día y hablan de lo suyo. Con eso nos sentimos más perdidos, da algo de respeto.

- ¿Y si le dijeran que tiene que irse de misión real mañana?

- ¿Por qué no? Es como subir a un escenario, tiene que ver con el miedo, con vencerlo. En ese sentio, es muy parecido a ser actor.

- ¿Le han hecho bromas en el cuartel por ser catalán?

- No, soy yo el que bromeo con el tema. Tengo algunos amigos independentistas y les mando fotos mías vestido como militar, imagínate el cachondeo. Hay que hacer bromas, el tema es terrible.