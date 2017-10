«Los bosques se tienen que cuidar todo el año» «A nosotros nos ayuda que el tiempo se complique, nos da imágenes llamativas y noticias», dice Petrus. / TVE Jacob Petrus presenta 'Aquí la Tierra', el espacio divulgativo sobre naturaleza de TVE que acaba de recibir un Ondas.«Se puede hablar de meteorología entreteniendo» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 26 octubre 2017, 23:59

La naturaleza, el clima o la geografía también pueden englobarse en la categoría televisiva de 'entretenimiento'. Así lo ha demostrado el equipo de 'Aquí la Tierra', el programa divulgativo de TVE (de lunes a viernes, a partir de las 20.30 horas), que recibió el premio Ondas en esta especialidad el pasado miércoles. Al frente del formato está Jacob Petrus (Manresa, Barcelona, 1976), que intenta cada tarde que «el espectador se vaya a la cama con un concepto nuevo aprendido».

- ¿Se esperaban este galardón?

- Para nada, ni sabía que estábamos en la categoría de mejor espacio de entretenimiento. Este Ondas es mucho más de lo que podíamos aspirar cuando empezamos, en mayo de 2014. Estoy feliz por todo el equipo, que se harta de trabajar a diario para poder sacar el programa.

- Han conseguido que el clima sea de 'entretenimiento'.

- Sí, se puede hablar de naturaleza, medio ambiente y meteorología entreteniendo. Este es un trabajo que nos permite llegar a la gente a través del divertimento. Como me decía una profesora mía de Geografía, «hay que enseñar entreteniendo». Nuestro objetivo es que el espectador se vaya a la cama con un concepto nuevo aprendido.

- ¿De quién se acordó cuando le premiaron?

- En ese momento te vienen a la cabeza muchas personas con las que he trabajado. Me recuerdo de Javier Martín, un referente en el mundo de la climatología, que fue profesor mío en la universidad. De Iñaki Gabilondo, que para mí fue la luz, un hombre con muchas cualidades. Miguel Ángel Rodríguez y Alicía Jiménez, de Telemadrid, o mi compañera de TVE Mónica López.

- Cada vez que llueve suben su audiencia.

- A nosotros nos ayuda que el tiempo se complique, porque nos da imágenes llamativas y noticias. Además, el hecho de que el tiempo esté revuelto provoca que más gente se quede en casa y esté más pendiente de la tele. En la franja horaria en la que nos encontramos, notamos mucho también subidas de audiencia cuando los días se acortan. Aunque a veces, por culpa del mal tiempo también hay que lamentar cosas desagradables.

- Como el fallecimiento ayer de su colaborador Chano Castañón.

- Fue una noticia lamentable, un bajón. Ayer (por el miércoles) acabamos de emitir un reportaje suyo y nos enteramos de que estaba desaparecido. Esa es la vida, un día celebras un premio y al siguiente tienes que lamentar la muerte de un colaborador especialmente querido. Era un tipo fascinante, divertido, que enganchaba, un referente de lo que queremos que sea 'Aquí la Tierra'.

Cifras «escandalosas»

- Se suma a una semana triste repleta de incendios.

- Sentí mucha tristeza al ver esos incendios, sobre todo sabiendo el valor que tienen los bosques que se han quemado. Hay muchas personas que lo han perdido todo, con cuatro víctimas mortales en España y 41 en Portugal, unas cifras escandalosas. En estos casos, siempre pienso que se podría haber hecho algo más.

- ¿Habría que aplicar penas más duras a los pirómanos?

- Todo parece indicar que los incendios de Galicia fueron intencionados. Encima, ahora hay otro problema: la lluvia arrastra esa cantidad de cenizas y se contaminan las aguas, lo que afecta a muchas familias que viven de la pesca y el marisco. Evitarlo es difícil y no soy un experto en la materia, pero tengo claro que la protección de los bosques tiene que durar todo el año, no solo en la época de verano.

- ¿Seguirá lloviendo o sufriremos sequía finalmente?

- Las sequías en España son cíclicas y desde 1995 no hemos sufrido una grave, así que no nos debería extrañar que pronto suframos una. Además, las perspectivas de cambio climático en España se están cumpliendo, no paramos de batir récords de calor. Eso va más allá de usar ropa de verano durante seis meses, podemos llegar a una situación dramática.