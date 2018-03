Bardem el conquistador Javier Bardem, frente a una estatua de Hernán Cortes, prepara su debut en una ficción televisiva que también producirá. :: efe El actor español interpretará a Hernán Cortés en la nueva serie de televisión que el director Steven Spielberg prepara para Amazon.«Cobran vida lo peor y lo mejor del ser humano», dice MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 28 marzo 2018, 00:40

Dalton Trumbo, el famoso guionista del Hollywood dorado de los años cincuenta ('Espartaco', 'Vacaciones en Roma', 'Papillon'...), todavía tenía sorpresas guardadas en el cajón. El novelista estadounidense había escrito una película sobre el conquistador español Hernán Cortés, que lideró la expedición a México en el siglo XVI, y su relación con el emperador azteca Moctezuma. El proyecto nunca vio la luz... hasta ahora. El director Steven Spielberg, junto al guionista Steven Zaillian, que adaptó el libro 'La lista de Schindler' para el oscarizado filme, han recuperado el manuscrito y tienen la intención de llevarlo a la pequeña pantalla de la mano de la plataforma de vídeo bajo demanda del gigante Amazon, según confirmaron ayer. El elegido para el papel protagonista es Javier Bardem, que, además de debutar en televisión, también producirá la ficción.

«Estoy encantado de trabajar en este 'dream team' que forman Steven Spielberg y Steven Zaillian. Es todo un privilegio contar esta épica historia, llena de drama y conflictos dentro de este enorme espectáculo histórico donde dos civilizaciones distantes chocan en la cumbre de sus reinados», explicó Bardem, a través de una nota de prensa remitida por Amazon.

La trama se centra de forma especial en la colisión cultural entre el propio Cortés y sus hombres con Moctezuma, último soberano de la civilización azteca, y su pueblo. Un hecho histórico que no está exento en nuestros días de reinterpretaciones de distinto signo político. Algunos reducen la gesta a un saqueo, algo que sigue siendo un tema delicado en Latinoamérica, mientras otros prefieren situar la narración en el contexto de su época, donde las potencias europeas creían legítimo el derecho a dominar el mundo y extender la religión cristiana.

«Es un proyecto único, que me lleva apasionando desde hace años», confiesa

Pero un buen actor nunca juzga a los personajes que interpreta. Y Bardem no se sale del guion: «Lo mejor y peor de la naturaleza humana cobran vida en toda su luz y oscuridad. Como actor, no hay mayor reto que el de participar en un proyecto único y que me lleva apasionando desde hace años».

Kirk Douglas

Lo cierto es que Trumbo, que durante gran parte de su carrera firmó sus guiones con nombres falsos debido a la 'caza de brujas' que imperaba en su país durante la Guerra Fría -llegó a pasar un año en la cárcel-, concibió en su día el proyecto de forma distinta. Él pensó en Kirk Douglas (que cumplió en diciembre 101 años) para dar vida a Cortés, el mismo actor con el que colaboró en 'Espartaco' o 'Los valientes andan solos'. Además, el título original iba a ser 'Moctezuma', aunque Spielberg ha decidido darle ese honor a la némesis del emperador azteca y se llamará finalmente 'Cortés'. Tampoco se estrenará en cine; será una miniserie de cuatro horas de duración.

Con esta adquisición, la compañía que preside Jeff Bezos refuerza su catálogo audiovisual y mete miedo en las filas de sus principales competidores del sector del 'streaming': HBO y Netflix. La que empezó siendo una tienda 'online' está expandiendo su negocio en televisión a pasos agigantados y ya ha confirmado que, por ejemplo, pujará por los derechos de LaLiga durante las tres próximas temporadas (2019-2022), cuya subasta se celebrará a finales de abril. De momento, ya tienen a Hernán Cortés entre sus filas.