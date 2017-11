La astilla de Bin Laden De Hamza, el hijo mayor de Bin Laden, solo había imágenes de cuando era un niño, como ésta tomada por Al Jazeera en el desierto junto a varios hombres armados de Al Qaeda. :: AP Su hijo Hamza aparece por primera vez convertido en adultoen un vídeo del fundador de Al Qaeda que acaba de desclasificar la CIA junto con miles de documentos MIKEL AYESTARAN Viernes, 10 noviembre 2017, 00:11

Seis años después de ser abatido a tiros por las fuerzas especiales de Estados Unidos en Abbottabad, a las puertas de la base militar más prestigiosa de Pakistán, prosigue el proceso de desclasificación de documentos personales incautados en la casa de Osama Bin Landen. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) decidió colgar en su página web (www.cia.gov) 470.000 archivos de un ordenador personal encontrado en la vivienda del fundador de Al Qaeda (AQ), que incluyen «cartas, vídeos, archivos de audio y otro material que permite a los ciudadanos estadounidenses tener un acceso más profundo al trabajo y los planes de la organización terrorista», informó el director de la CIA, Mike Pompeo. Los miles de archivos ofrecen detalles personales de Osama y los suyos, pero también permiten ver por primera vez a su hijo Hamza, llamado a ser el nuevo líder de AQ y que no estaba en la casa en el momento de la redada, o revelan los vínculos entre el grupo terrorista e Irán.

El paso de los años y la aparición del grupo yihadista Estado Islámico (EI), liderado por el autoproclamado califa Abu Baker Al Bagdadi, no han eclipsado a la figura del considerado cerebro de los atentados del 11S que es todo un icono de la yihad. Si en anteriores desclasificaciones salieron a la luz los gustos literarios de Osama, que resultó ser seguidor de Noam Chomsky, autor de dos de los 39 libros digitales en inglés que aparecían en la lista aportada por la CIA en la que también figuraban 19 títulos en francés, esta vez el cine es una de las mayores sorpresas. El ordenador de Abbottabad guardaba películas como 'Resident Evil', 'Batman', 'Ice Age', 'Antz', 'Cars' o 'Chicken Little', así como numerosos documentales de National Geographic, BBC y CNN, videojuegos como 'Final Fantasy VII o la serie japonesa 'Detective Concan', en árabe. Hay también un diario personal del líder yihadista en el que, a través de 228 páginas manuscritas, se pueden leer, entre otras, las reflexiones de Bin Laden sobre el estallido de la Primavera Árabe.

La CIA informó que algunos archivos del disco duro seguirán clasificados porque «pueden afectar a la seguridad nacional, están corruptos, duplicados, son de carácter pornográfico o están protegidos por copyright». A los pocos días de la operación para matar a Bin Laden, fuentes estadounidenses bajo condición de anonimato revelaron la existencia de pornografía entre el material incautado, y el reciente comunicado de la CIA confirma su existencia en este mismo ordenador.

«Ahora uno puede decir, 'ohh Osama Bin Laden era fan de Tom y Jerry' y puede que así fuera. A mí también me gustan Tom y Jerry, pero creemos que la parte más frívola del material personal encontrado pertenecía más a su familia que al propio Bin Laden», declaró a diferentes agencias internacionales Bill Roggio, investigador del think-tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) y responsable de la publicación 'Long War Journal', que tuvo acceso exclusivo al material de la CIA. La vida familiar del líder de Al Qaeda estuvo marcada por el 11 de septiembre de 2001, fecha en la que el saudí habló a sus cuatro mujeres y les abrió la puerta de regreso a sus países de origen. La alternativa era una vida en la clandestinidad y de huida permanente que aceptaron tres de ellas dispuestas a llegar al martirio junto a su guerrero santo. En la casa de Abbottabad Osama vivió recluido durante al menos seis años con sus tres mujeres y con once menores, entre hijos y nietos.

Además de los detalles más personales «estos documentos son decisivos para entender la historia de AQ y proporcionan nuevos datos sobre la historia del EI y sus organizaciones predecesoras», señaló el experto en terrorismo Thomas Joscelyn, también miembro de la FDD, un centro de estudios estratégicos de marcado carácter anti iraní y abiertamente crítico con el programa nuclear de la república islámica. Uno de los archivos desclasificados consiste en un documento escrito en árabe de 19 páginas que «demuestra claramente que existe una conexión entre Irán, la milicia terrorista EI y la cúpula de AQ», según las declaraciones de Joscelyn recogidas por agencias. El texto repasa la historia de la relación entre los iraníes y la organización fundada por Osama y dice que las autoridades de Teherán «ofrecían a los combatientes dinero y armas y todo lo que necesitaran, incluido entrenamiento en campos de Hizbolá en Líbano, a cambio de que atacaran intereses estadounidenses en Arabia Saudí». Irán, la gran potencia chií de la región, siempre ha negado cualquier vinculación con extremistas suníes como AQ y la agencia semioficial Fars calificó la filtración de este documento de «gesto contra Teherán».

Máxima tensión

Estas revelaciones coinciden con un momento de máxima tensión política entre Estados Unidos e Irán ya que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, mostró recientemente su intención de no seguir vinculado al acuerdo nuclear alcanzado con los iraníes en 2015. Pese a que los informes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica son positivos y confirman que Teherán cumple lo acordado con el grupo del 5+1, formado por EEUU, Reino Unido, Rusia, Francia, China y Alemania, Trump piensa que «no cumplen con el espíritu del pacto». Entre todos los vídeos encontrados en el ordenador de la casa de Abbottabad, hay uno de una hora de duración que está dedicado a la boda de Hamza, el hijo de Osama al que se puede ver por primera vez convertido en adulto. Hasta ahora se tenían imágenes de niño o retratos robot. Su nombre ha tomado fuerza en los últimos meses en los que la organización trata de recuperar el liderazgo en la yihad global que le había arrebatado el EI desde el establecimiento del califato en Siria e Irak en 2014. En las imágenes se aprecia a un Hamza con bigote, sin barba, vestido de blanco y sonriente. Su padre no aparece en ningún momento, pero se escucha a un hombre decir que el «padre del novio, el príncipe de los muyahidines» está muy contento con el matrimonio de su hijo y que su felicidad «se extenderá a todos los muyahidines».

Nacido en 1989 en Arabia Saudí, Hamza es hijo de Osama y Khairiah Sabar, su tercera mujer, una profesora saudí de psicología infantil que se ganó el estatus de «favorita» del líder de AQ. En septiembre fue el encargado de dirigir un mensaje de audio en el que, con motivo del 16 aniversario del ataque contra las torres gemelas, pidió a sus «hermanos musulmanes desde Indonesia hasta el Magreb que se unan a la yihad con el fin de detener la agresión de los cruzados y los rafida (término despectivo para referirse a los chiíes). Los yihadistas necesitan la ayuda de todos los musulmanes para continuar». Parece que Hamza se prepara para ocupar el vacío dejado por su padre y su apellido le garantiza una gran popularidad entre las filas yihadistas.