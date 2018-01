APACHES TARDÍOS

El domingo, la película 'V3enganza' ganó la noche con 2.123.000 espectadores. Desde la primera entrega, hay algo hipnótico que atrapa en ese Liam Neeson arreglando cuentas y soltando mandobles a los malos. Una venganza, clásica o moderna, ahí están 'El conde de Montecristo' o 'Regreso a Edén', es más atractiva que Monica Bellucci en 'Mozart in the jungle'. Y esa es precisamente la parte más salvable de 'Apaches', la serie que por fin estrenó Antena 3 el lunes. Como es una ficción cerrada, sin posibilidad de renovación, ha estado cediendo sitio en la parrilla a otras producciones que podían tener más recorrido (pero, vaya, eso también pasó con 'El tiempo entre costuras'). No sé si ha sido buena idea estrenarla después de 'La casa de papel'. Javier Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo', escribía en Twitter: «Me da igual la audiencia que haga. Y me alegro de que sea TT tras 'OT' (menudo pareado). 'Apaches' es una serie necesaria en nuestra ficción». Pero a lo mejor era necesaria antes. La primera y autobiográfica novela de Sáez Carral es la primera serie larga que dirige Daniel Calparsoro ('El castigo', 'La ira' e 'Inocentes' tenían dos capítulos cada una). También es el primer proyecto de Emilio Pina, productor ejecutivo, en New Atlantis. Ambientada en los 90 (con flashbacks a los 70), la protagoniza Miguel (Alberto Amman), periodista que abandona su vida para salvar de la ruina a su familia y vengar a su padre, engañado por sus socios. Sastre (Eloy Azorín), amigo de la infancia y hoy delincuente, le ayudará en su empresa vengadora. Atracan joyerías y negocios de los que participaron en la ruina del padre.

Pero la venganza no se ve en el primer capítulo, si acaso en el avance del segundo. Tal y como está planteada, con ese lento y torpe aturullamiento, cuesta trabajo entrar en la trama. Habrá que tener paciencia. Pero no me extraña que 'OT' ganara el lunes con un 19% frente a 'Apaches' (13,2%). A la serie hasta le ganó Bertín (13,8%).

Lo que no entiendo es por qué la serie tiene que tener color rata. ¿Por qué las series españolas son pardas?