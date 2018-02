Alfred se declara a Amaia

Era la última vez que Amaia, la ganadora de 'Operación Triunfo', y Alfred, su compañero, se subían al escenario del 'talent show' de TVE, que celebró su homenaje en forma de gala especial el pasado martes. Y ambos regalaron el último momentazo a su audiencia. El joven 'triunfito' empezó a balbucear ante la atónita mirada de los espectadores y terminó por declararse a la navarra: «Bueno, esto... estoy un poco nervioso y no sé cómo decirlo pero... Yo hace tres meses que me enamoré de Amaia, desde que cantamos 'City of Stars', y por eso me gustaría cantarla esta noche contigo».