Alberto Contador, del sillín a la tele

El ciclista madrileño Alberto Contador, que se retiró el año pasado tras ganar dos veces el Tour, otras dos el Giro y tres la Vuelta a España, ha fichado por la cadena deportiva de pago Eurosport. Pasará a formar parte del equipo de comentaristas habituales del canal, que posee en exclusiva para este año la emisión completa de las tres principales competiciones de ciclismo. «Me ha hecho mucha ilusión porque este deporte me encanta, no solo compitiendo, sino también viéndolo. Es una oportunidad que me motiva para seguir estando al pie del cañón», reconoció el campeón.