Adiós al maestro de TVE Pedro Erquicia, en unos premios de la Academia de Televisión, y arriba en una recepción de los Reyes, a los que presentó. :: R. C. Fallece a los 75 años Pedro Erquicia, histórico creador de 'Informe Semanal', que revolucionó la televisión. Él presentó a los Reyes en una cena en su casa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 21 abril 2018, 00:54

A Pedro Erquicia (San Sebastián, 1943; Madrid, 2018) sus jefes de TVE le pidieron en 1973 que «me inventara un programa de reportajes para la noche de los sábados», como recordaba en una entrevista para este periódico en 2013. Su idea no pudo ser más feliz, tomó lo mejor del formato estadounidense '60 Minutes' y lo convirtió en 'Informe Semanal', que con 45 años a sus espaldas es el programa informativo más longevo de Europa. 'Perico', como lo conocían muchos de sus compañeros de Torrespaña, falleció ayer en Madrid a los 75 años de edad, después de una prolongada enfermedad. Seguro que le hubiera gustado despedirse de sus espectadores como lo hacía al final de cada 'Documentos TV', que presentó desde 1990 hasta su jubilación en 2008: «La próxima semana les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted, buenas noches y feliz semana».

«Pedro ha sido el gran maestro del periodismo informativo en este país en televisión y merecerá siempre reconocimiento por su gran capacidad creativa. Trató de buscar siempre lo que había más allá de la noticia, lo que en aquellos tiempos del nacimiento de 'Informe Semanal' fue absolutamente revolucionario», recordaba ayer su compañero de batallas Fernando Ónega. La periodista Rosa María Mateo también quiso tener unas palabras para el que fuera su mentor: «A él se lo debo todo. Me llamó para presentar 'Informe Semanal' y me hizo ser lo que soy. Es una de las personas que más sabía de televisión en este país donde desgraciadamente el reconocimiento a la excelencia y veteranía no existe». También Almudena Ariza, corresponsal de TVE en Nueva York, tuvo palabras de elogio en Twitter: «Uno de esos genios de la televisión. El creador de InformeSemanal y otros míticos formatos televisivos. Excelente periodista y comunicador de TVE».

En el mensaje del Rey el 23-F

Rosa María Mateo: «Era de los que más sabían de televisión; a él se lo debo todo»

Erquicia llegó a TVE en 1968 y estuvo casi siempre ligado a los Servicios Informativos. Pasó de reportero a redactor jefe y realizador de 'Panorama de actualidad' (1968-1970) y ocupó después el mismo puesto en 'Primera Edición' (1972-1973) del Telediario. Después de crear y presentar 'Informe Semanal' hasta 1978, por el que recibió un premio Ondas, sustituyó a Jesús Hermida como corresponsal en Nueva York. Desde allí cubrió el asalto a la embajada española en Guatemala y fue el primer informador que pudo acceder dentro del edificio.

Ya en Madrid, se convirtió en subdirector de los Servicios Informativos de la cadena pública y estuvo presente en la grabación del mensaje del Rey Juan Carlos durante el golpe de Estado del 23-F.

Ya desde su posición de jubilado, no dejó de quejarse amargamente de la deriva que, en su opinión, estaba tomando el tratamiento de la información en 'Informe Semanal'. «Hoy en día los reportajes que presentan son un copia-pega de los telediarios, no hay aportes nuevos», le confesaba a este periodista hace cinco años.

No hay duda de que Erquicia tenía muchas historias que contar. Una de ellas, de la que nunca presumió, es que él, como jefe de Letizia Ortiz, presentó al entonces príncipe Felipe y a la presentadora del 'Telediario' de TVE, en una cena que celebró en su casa con vistas a la Puerta de Alcalá en 2002.