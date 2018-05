EL ACIERTO DE 'FARIÑA'

Antena 3 ha terminado de distribuir la 'Fariña' que ha elaborado la productora Bambú y que de tan buena calidad le ha salido. Había grandes expectativas con un título que solo se podía plasmar en televisión con riesgo. Y así se ha hecho. Y no se ha escatimado, a pesar de que iba a emitirse en una cadena generalista, en la que supuestamente se deben guardar más las formas por aquello de contentar a todos los públicos. Y digo supuestamente porque lo de agradar a toda clase de espectadores ha sido un comodín en el que se han camuflado muchos canales para no probar nuevas fórmulas en sus producciones. Ya no hay excusas. Se pueden explorar nuevas vías y los espectadores están receptivos a ello.

A Antena 3 la suerte se le puso de cara cuando una juez decidió ordenar el secuestro del libro de Nacho Carretero en que se ha basado la serie sobre el narcotráfico gallego, a petición del exalcalde de O Grove, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor. La polémica otorgó una publicidad extra a la ficción de Atresmedia, lo cual podía ser un arma de doble filo. Estaba claro que iba a atraer la atención de muchos curiosos, pero si el producto no estaba a la altura las críticas también obtendrían un eco enorme. No fue así. Lo ha estado. La opinión ha sido casi unánime.

'Fariña' es una de las mejores series españolas de los últimos años. Y yo añadiría que el título más notable que ha firmado Bambú en su trayectoria. Necesitamos productoras valientes. Y esta lo ha sido. Y necesitamos cadenas valientes que les permitan desarrollar sus producciones. Y Antena 3 lo ha sido. Es cierto que los datos de audiencia se han ido desinflando a lo largo de la semana, pero esa es una tendencia general con las series y tiene mucho que ver con el modo en que se consumen hoy en día, y que deberán tener en cuenta a partir de ahora las emisoras. 'Fariña' ha destacado por su planteamiento, pero también por la búsqueda de historias y escenarios locales, por sus asombrosas interpretaciones y por el análisis sociológico de la sociedad española.