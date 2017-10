Mayim Bialik se salió del carril y ha pedido perdón por salirse del carril. Con respecto al asunto Harry Weinstein, la actriz de 'Blossom' y 'The Big Bang Theory' dijo que nada justifica a los hombres que acosan o abusan de mujeres, pero añadió que estas no pueden ser ingenuas. Que ella no había tenido experiencia alguna con tipos que le hayan ofrecido subir a su habitación de hotel (casi venía a recordar que por fea ha tenido el lujo de ser ignorada). «Visto con modestia. No flirteo con hombres como norma». En todo caso, si es intencionado, eso es una precaución, no una garantía.

Ante el lío montado, primero aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y luego escribió: «Dejadme decir clara y explícitamente que lo siento mucho». Y además: «Cómo vistas o cómo te comportes no te aporta ninguna protección ante una agresión, no es la forma de tu vestido ni ningún acto lo que te hace responsable de ser agredida; no eres nunca la responsable de ser agredida». Obviedades que hay que recalcar cuando la turba te asalta (cuando se causa tanto dolor, según ella).

El de los acosos y agresiones sexuales es un tema tan sensible que no se aceptan matices. Y mucho menos los que tienen que ver con la hipersexualización. También es verdad que no es necesario que el asunto sea sensible para que te critiquen (ahí están Juan del Val y Nuria Roca en 'El hormiguero' hablando de su relación abierta, cosa que a muchos españoles no les parece bien; ¿y a vosotros qué demonios os importa?). No tengo ninguna esperanza de que dejen de existir los acosos y las agresiones sexuales. La parte positiva del asunto Weinstein es que las víctimas lo cuenten y, sobre todo, que les hagan caso. Aunque sea años después. Diane Baker, testigo del acoso de Hitchcock a Tippi Hedren y ella misma víctima del director en 'Marnie, la ladrona', lo explicaba muy bien: «En 1963 nadie pensaba en presentar una demanda por acoso sexual, y si hubiéramos denunciado la situación nadie nos habría hecho caso. En realidad, no nos hacían caso en nada». Tampoco te creas que en 2017 la situación es ideal.