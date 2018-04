A la avenida Baratheon con la calle Rickon Mapa con algunas de las calles con nombres inspirados en 'Juego de Tronos'. Una localidad de Idaho homenajeará a 'Juego de Tronos' con los nombres de sus calles R. C. Sábado, 7 abril 2018, 22:35

Hay diferentes maneras de elegir nombres para las calles de las ciudades, pero pocas cómo la que eligió Jennell Hall para bautizar una nueva extensión de una localidad de Idaho llamada Kuna. La ingeniera decidió inspirarse en la serie 'Juego de Tronos' para escoger las nuevas vías y los vecinos ya han empezado a familiarizarse con un plano que muestra la avenida Baratheon, la calle Rickon, la avenida Irana y la calle Sir Malcolm.

«En esa subdivisión mi supervisor me dijo que me llevara llevar, así que me dejé llevar», explicó la encargada de elegir las calles. «Por lo general, me da un tema a seguir... pero sigo siendo un geek (una persona a la que le apasionan la tecnología) aquí o allá. Juego de Tronos es lo suficientemente único y grande para este proyecto», añadió. Hall, quien durante sus 17 años de carrera había logrado darle el nombre de su marido y de su hijo a otras calles.

Hall reconoció que estaba preocupada por la acogida, pero todo mejoró cuando el comité que aprueba los bautizos de las nuevas calles aceptó de buen grado la propuesta de hasta 17 nombres inspirados en la serie de HBO -y alguna más de la serie'Firefly'-. En un futuro próximo, gracias a la ocurrencia de la ingeniera, los seguidores de la serie podrán disfrutar simplemente a la hora de solicitar una dirección épica de llegada a un taxi: «A la avenida Baratheon con la calle Rickon».