Cuando Javier Pérez Andújar hizo el pregón de La Mercé, felicitó a la Familia Ulises, «una familia de abuela y perro, y con coche para ir de veraneo. Siempre gente de Barcelona. Pero es que Barcelona está hecha de su gente». Aunque nunca se decía que transcurriera en Barcelona. Pero ahí estaban los taxis, por ejemplo. También felicitó a su creador, el dibujante Marino Benejam. Y a Josep Maria Blanco, «que continuó dibujando la Familia Ulises cuando se retiró Benejam, y que nunca quiso firmarla por respeto a su maestro». La historieta duró de 1944 a 1983. Mucho más que los Alcántara.

Ahora se conmemora el centenario del TBO, donde se publicaba. El nombre, que la RAE admitió en 1968 y ha dado lugar a tantas expresiones, viene de una zarzuela de 1909 donde se hablaba de la creación de un diario llamado así (¡un diario llamado TBO!). En tanto tiempo, a los Ulises (a Buigas, Benejam, Bech y Blanco) les dio tiempo a tratar el hambre y el estraperlo, los timos, los primeros coches, el precio de la vivienda, la radio, la televisión, el consumismo. La historia de la España reciente. Después de ver 'iFamily', ese nuevo espanto de TVE, la Familia Ulises todavía parece más moderna. Y sin llamarse 'uFamily'.

En 'Sálvame' han estado buscando piojos a un colaborador. Seguro que los encuentran antes en cualquiera de las series que estrena la pública. Y ladillas. Y chinches. Polillas no, pero sí alcanfor. Nunca pensé que llegaría a esto, pero si me dan a elegir entre 'iFamily' y 'Reinas', me quedo con lo de José Luis Moreno. Menos mal para TVE que 'Cuéntame' sigue triunfando a la manera en la que se puede triunfar en TVE. El jueves estuvo por encima de los tres millones y del 20% de cuota (20,1).

Don Ulises, Sinforosa, Lolín, Merceditas, Policarpito y el perro Treski formaban la familia. Humor blanco, diálogos finísimos y situaciones de bochorno con las que cualquiera se podía identificar. En Los grandes inventos del TBO, Sabatés ideó un andén móvil para estaciones de tren. Ahora recuerda a las cintas de los aeropuertos. O al andén falso de 'Top Secret'. El TBO es hoy.