«La lucha va a ser fuerte»

Aunque es el presentador de la televisión española que más programas conduce al año, Jesús Vázquez (Ferrol, La Coruña, 1965) sigue pasándolo mal cada vez que tiene que consolar a los familiares de los concursantes descartados en 'La Voz Kids'. Telecinco estrena esta noche (a partir de las 22.00 horas) la tercera edición del 'talent show' infantil, pero este año no lo tendrán fácil para triunfar, ya que se enfrentan con 'Tu cara no me suena todavía', la última perla recién salida de la factoría de Antena 3.

Después de tres ediciones, siguen encontrando niños con talento.

Siempre dudamos al principio y pensamos lo mismo, ¿encontraremos talento? Pero la realidad se empeña en demostrar lo contrario. Esta noche se va a ver cómo conseguimos subir un poco el listón, por muy alto que esté. Siempre hallamos voces increíbles.

No nacen tantos niños al año en España.

Le doy muchas vueltas a eso, pero es que creo que los que hay pertenecen ya a otro mundo. Tienen la música muy integrada en su vida, todos escuchan canciones en las redes sociales, tanto anglosajonas como españolas, las tienen muy metidas dentro. Ya no son esas canciones tan aburridas del coro que cantábamos nosotros. Cada generación ha ido subiendo el nivel. Si no, no me lo explico.

¿Ahora hay más cantera musical que antes?

Es una mezcla de todo, talento siempre ha habido, pero no existían tantas oportunidades. El avance de las tecnologías hace la música más accesible a todos. Antes solo había una radio en casa y, con suerte, un tocadiscos.

¿Este año ha vuelto a sufrir o el cuerpo se le va acostumbrando?

He vuelto a sufrir tanto con los peques como con sus familiares, no te acostumbras nunca a eso. Los niños cuando se ríen, se ríen de verdad, y cuando se les cae la lagrimita no las pueden controlar. Con las familias pasa lo mismo; cuando una abuela está viendo a su nieto y no lo eligen los 'coaches' se me acaban las palabras, ¿qué le dices en ese momento? Da igual, no hay consuelo. Las audiciones es la fase del concurso donde menos se me ve, pero es en la que más curro.

¿Hay cambios en la esencia del formato?

Se mantiene, porque se ha conseguido algo que pocas veces se consigue, un formato casi perfecto. Está tan cuidado, tan medido todo y tan trabajado que es muy difícil añadir cosas. Aunque meteremos sorpresas para cambiar un poquito el ritmo. Y los 'coaches' están más unidos que nunca, ya se han hecho amigos de verdad y van a estar muy divertidos.

Todos quieren ganar.

¡Claro! Pero, fíjate, hay menos rivalidad en la edición de niños que en la de adultos. No se van a pelear, tienen que dar ejemplo a los niños, ser muy deportivos.

Vuelven a tener gemelos concursando.

Sí, Antonio y Paco. Son como si se hubieran desdoblado, ¡hablan a la vez!

Compiten contra 'Tu cara no me suena todavía'. Duelo en la cumbre.

Estoy contento porque los que decían que la música había desaparecido de la televisión tan solo tienen que echar un vistazo a la parrilla de los viernes por la noche. Este duelo es lo que toca y yo lo acepto. La lucha va a ser fuerte, porque ellos hacen un buen programa. Si les gano, les invitaré a unas cañas; y si ellos nos ganan, que me inviten a mí.

Sigue siendo el presentador de Mediaset con más programas.

Esto va por temporadas, a veces se juntan varios proyectos y luego estás mucho tiempo sin trabajar. Para mí es un orgullo y una enorme responsabilidad que acepto encantado, me dejo la vida en cada programa.