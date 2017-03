UNA FAMILIA CASPOSA

Qué perdidos andan los dirigentes de Televisión Española para dar luz verde a una serie como 'iFamily'. El ente público rescata al productor de 'Ana y los siete' en un intento de pergeñar una comedia destinada a toda la familia: humor blanco, niños, sentimentalismo, moralina... No tienen en cuenta todo lo ocurrido en el campo de la ficción en la última década. 'iFamily' aparece como si fuera una serie de los 90, como si el espectador no hubiera visto 'Mad Men' o 'El Ministerio del Tiempo'. Sale Antonio Resines detrás de la barra de un bar en una dimensión paralela de 'Los Serrano'. El actor no se quita la chaqueta, como si pasara por allí y rodara sus escenas con ropa de calle. También hay dos hermanos pícaros y corruptos, encarnados por Antonio Garrido y Raúl Fernández. Uno ha triunfado con turbios negocios y vive en un chalé de esos diseñados por Joaquín Torres; el otro no tiene dónde caerse muerto.

Se tarda mucho en entender de qué va 'iFamily'. Su título puede hacer pensar que las nuevas tecnologías tienen algún peso en la trama, pero, al menos en el primer capítulo, no hay nada de eso. Uno de los personajes finge haber caído en coma, una arriesgada estratagema de guión que no funciona en ningún momento. El bar huele a plató de cartón piedra y las escenas en exteriores consiguen que 'Cuéntame' parezca 'Ciudadano Kane'. Hay niños a los que no se les entiende muy bien lo que dicen porque el sonido directo no es muy allá. Por no hablar de la música, que parece compuesta con un Casiotone. Todo es lento, rancio y sin gracia.

Estrenada en noche de Champions, 'iFamily' se tuvo que conformar con un discreto cuarto puesto y una audiencia de millón y medio de espectadores. ¿No hay nadie en Televisión Española capaz de valorar el fracaso de una serie viendo su episodio piloto? La cadena pública deja morir las películas que coproduce sin promocionarlas -'Tarde para la ira' es un buen ejemplo-, al contrario que las privadas, que las publicitan en todos sus espacios. Esa actitud con el cine se ha contagiado a unas series que nacen en el despacho de un ejecutivo y mueren en el primer capítulo.