MILÁ Y MULET

Amí siempre me ha hecho gracia Mercedes Milá. Apedréenme. Le reconozco una capacidad inaudita (y admirable) para reinventarse, que le ha permitido ser un referente televisivo durante más de treinta años. La simpatía que yo le profeso no me impide apreciar que la presentadora es víctima desde hace años de su propio personaje. Si por algo ha destacado siempre ha sido por su carácter descarado e imprevisible y por las preguntas directas e incisivas que lanza a sus invitados. Pero tanto se le ha jaleado la espontaneidad y el atrevimiento que se ha ido viniendo arriba y ha llegado un momento en que no distingue entre arrojo e insolencia. Ella se enfrenta al triple salto mortal en cada intervención que hace, sin medir si la ocasión lo merece, porque sabe que el público aguarda su salida de tono o un comportamiento bizarro. Lo de ser preso de un personaje es algo que les pasa a muchos rostros televisivos, como a Ana Pastor (de quien siempre se espera que someta a sus entrevistados a un tercer grado) o a Risto Mejide (que es famoso por sus cortes), pero la Milá hace tiempo que se pasó de frenada.

Precisamente en el programa de Risto protagonizó su última impertinencia. Lógicamente, la habían convocado para ello. Si hubiese respondido de manera cabal, si no hubiese puesto los pies encima del chester, o si no hubiese montado un numerito nos habría decepcionado. La periodista catalana ha dejado de ser imprevisible, que era lo mejor de ella. Ahora es absolutamente previsible. Por eso cuando el bioquímico José Miguel Mulet le reprochó que defendiese un libro como 'La enzima prodigiosa', que según él -y otros profesionales de la alimentación- no tiene ninguna base científica, nadie esperaba de la Milá un debate razonado. «Ya verás la que te va a soltar», advertía Risto. Y ella cumplió con el papel asignado. Y la soltó gorda. Nunca mejor dicho. No se le ocurrió nada mejor que decirle al biólogo que está gordo, provocando la carcajada del público. Podría haber argumentado de mil maneras válidas su pasión por ese manual, pero optó por una salida grotesca. Todo por culpa de la dictadura del personaje. El personaje de la Milá mató a la Milá. Qué pena.