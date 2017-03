«Huimos de la lagrimita»

Cuando las cadenas de televisión buscan series cada vez más revolucionaras, TVE apuesta por la vuelta de la comedia familiar a su parrilla. Esta noche, a partir de las 22.40 horas, estrena 'iFamily', una ficción protagonizada por dos hermanos algo sinvergüenzas. Antonio Garrido (Salteras, Sevilla, 1971) es Luis, «un tipo que se ha hecho a sí mismo en el mundo de los negocios engañando a todo el que puede».

¿Por qué cree que estaba desaparecida la comedia familiar?

No sé por qué, va por modas. De buenas a primera funciona una serie de época y todo el mundo hace series iguales. Así que espero que no triunfen las series de artes marciales. Pero la comedia familiar es un clásico que siempre tiene que estar en la parrilla. A mí me gusta llegar a casa y poder sentarme a ver una serie con mis hijos, que todos lo podamos ver sin pudor. Además, 'iFamily' está actualizada.

¿Una serie así debe ser ñoña?

No va a ser una serie ñoña, huimos de eso. Las cosas han cambiado y, de hecho, los protagonistas son dos sinvergüenzas. No vamos a entrar en la lagrimita fácil ni en los tópicos, no es necesario.

Su personaje es un caradura.

Luis es un tipo que, con malas artes, se ha hecho a sí mismo en el mundo de los negocios engañando a todo el que puede, pero que jamás ha dedicado tiempo a su familia. Es de esos padres que piensan que lo importante para tener contentos a sus hijos es darles todo lo que quieren. No sabe que lo que verdaderamente demandan ellos es tiempo.

¡Qué habrán visto en usted para darle este papel!

¡Me han visto cara de sinvergüenza! (carcajada). Cuando me presenté al casting para el papel de Kike (Raúl Fernández), como todo hijo de vecino, el personaje de Luis no existía. Al poco tiempo, me llamaron para decirme que habían creado un papel nuevo para mí.

Kike, su hermano en la ficción, tira más por los bajos fondos.

Los dos hemos salido del mismo barrio, pero uno ha progresado más que el otro. Entre dos ladrones, si uno va mal vestido le llaman carterista, y al otro, si viste bien, le llaman buen economista.

Muy de actualidad.

Eso era lo que me gustaba más de mi personaje, poder reflejar a todos estos señores enchaquetados con corbata que salen a diario en los medios de comunicación y son todos muy 'honorables'., cuando en realidad de honorables no tienen nada.

Decía Hitchcock que mejor no trabajar ni con animales ni con niños.

Aquí no solo tenemos niños, también consideraría a algún compañero un auténtico animal (risas), el primero yo. Los niños y los adolescentes son esponjas y tienen unas ganas de aprender tremendas; quieren progresar y eso es muy bonito. Nosotros aprendemos de ellos que cuando actúan están jugando, lo hacen de verdad.

Al tanto de las redes

¿Y eso de arrancar con 'i' el título de la serie?

iPhone, iPad. 'ay de mí'. Con las redes sociales no queda ya más remedio que estar al tanto. Fíjate, ahora estoy haciendo una webserie, como un youtuber, una frikada que se llama 'El Palermasso', sobre Semana Santa.

Tenga cuidado, que igual no le dejan volver a Sevilla.

(Carcajada) El tema de la webserie está bien aceptado por todos los grupos, incluso por los rancios más rancios, porque se dan cuenta de que está hecha con cariño, sin maldad. Si hay alguien al que le guste la Semana Santa, ese soy yo.

Este viernes estrena la película 'Zona hostil'.

La primera película de acción sobre la guerra de Afganistán que se hace en este país. Yo interpreto al piloto del helicóptero que intenta rescatar a sus compañeros.

¿Le sirvieron sus años de mili?

Soy de los pocos actores que ha hecho la mili, pero cuando llegué a la instrucción con los militares de verdad para prepararme la película me di cuenta de que aquél ejército no tiene nada que ver con el de ahora.