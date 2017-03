LA SEXTA, BERTÍN Y MOTOS

En el nuevo episodio de 'Qué fue de Jorge Sanz', que ha estrenado Movistar, David Trueba vuelve a aprovechar para enviar pequeños dardos a determinados personajes y temas de actualidad. La tele no se salva. El realizador ha trabajado en ese medio y es, sobre todo, un estupendo analista de todo lo que sucede en él. En el capítulo aprovecha para azuzar a Bertín Osborne, Pablo Motos y La Sexta. Un Sanz poco comprometido políticamente arrea a la cadena verde, acusándola de dar una imagen de España distorsionada. Aprovecha también para deslegitimar esa idea de que en el cine todos son progres.

No han terminado de sacudir a Ana Pastor y le dan lo suyo a Pablo Motos. «Yo solo veo 'El Hormiguero', que es un programa limpio y nunca preguntan por política», dice el actor, lanzando una pulla a Trancas, Barrancas y los suyos. Ni por política, ni por la cárcel, dependiendo de los invitados. Esto lo digo yo, no Trueba. «No todo el mundo puede ser Bertín Osborne, hay gente que tiene que decir cosas incómodas». Esto sí lo dice Trueba, aunque en boca de Javier Cámara. Pero lo mismo da.

Es una lástima que el director de 'Vivir no es fácil con los ojos cerrados' no se prodigue más en este medio, porque domina muchos de los elementos que más se echan en falta por allí. Es irónico y sabe hacer uso de la autocrítica. A la tele le ayudaría mucho aprender a reírse de sí misma, que a veces le hace falta. Movistar le había encargado una serie, pero al parecer el proyecto está parado. Cuenta Trueba que vive muy al margen y que sus ideas contienen demasiado riesgo. Y eso lo hace complicado. No debería ser así en una plataforma que pretende acoger contenidos propios de ficción que se alejen de lo que ya se produce en Telecinco y Antena 3. El camino debería discurrir por ahí y no por secuelas de 'Velvet', que no parece que tengan mucho que aportar. Por el momento el talento de Trueba ya puede descubrirse en una nueva entrega de la serie de Jorge Sanz, en la que en esta ocasión aborda los peligros del éxito.