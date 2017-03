Lo políticamente correcto da igual

Haremos caso a Jack. No hay malas ideas, solo ideas geniales que salieron muy mal. Eso suele decir. Reconozcamos que es una manera estupenda de asumir un fracaso. De vez en cuando hay que fiarse del productor ejecutivo de 'TGS with Tracy Jordan', aunque suela actuar con escaso sentido común. La idea de la que él formó parte no fue mala y salió muy bien, aunque no era sencillo adivinarlo puesta sobre papel. 'Rockefeller Plaza' (30 Rock, en su versión original, en referencia a la dirección donde se ubica el célebre edificio en Nueva York) nació de la mente -también de la pluma y de la experiencia- de Tina Fey, una de las más famosas participantes de shows como 'Saturday Night Live' ('SNL'). Su objetivo era retratar lo que sucedía en un programa de esas características. Con ese fin se dispuso a echar mano de sus propias vivencias y recuerdos para trazar un guión de una comedia en la que cualquier asunto pudiese ser susceptible de una parodia. Por delicado que fuera. Hasta de la propia emisora y de su programación se hacían bromas.

NBC se arriesgó. Es más, cuando Fey presentó un proyecto original, fueron los directivos los que le animaron a que usara más experiencias de su paso por 'SNL'. Y después aguantaron el tipo, porque durante siete temporadas al equipo de la serie le dio tiempo a plantear sketches variados y a pellizcar temáticas de toda clase. Como recompensa, la ficción obtuvo críticas muy positivas y alcanzó numerosas nominaciones a los Emmy. Sólo en 2009 recibió 22 candidaturas, la mayor cantidad que una comedia ha logrado en un solo año.

En el centro de la trama encontramos a Liz Lemon (a la que da vida la propia Tina Fey, arte y parte en esta producción). Es la principal (y bastante particular) guionista de un show de televisión compuesto por sketches cómicos y para sacarlo adelante ha de aguantar y pelear con el productor ejecutivo, el arrogante Jack Donaghy. Sus posturas encontradas, sus emblemáticos enfrentamientos forman parte de la historia de la televisión. Las dos Américas. El espectador no puede dejar de pensar en quién estará inspirado ese personaje del jefe. Cualquiera que haya tenido contacto con el medio televisivo se sentirá identificado con sus conversaciones y reconocerá algunos de los peros que plantea Donaghy. Por mucho que el personaje sea grotesco y exagerado, se parece a algunos directivos de canales de televisión.

Solo en 2009 aspiró a 22 premios Emmy, la mayor cantidad que una comedia ha logrado en un año



Recurría a bromas difíciles de entender fuera de EE UU. Quizás por eso su éxito se quedó allí

Y a otros jefes en general. Porque lo bueno de 'Rockefeller Plaza' es que muestra, camufladas con humor y surrealismo, estampas que se viven en los trabajos, postales de las ajetreadas e impersonales vidas en la ciudad, situaciones a las que han de hacer frente cada día las mujeres... En la serie hay multitud de caricaturas, los propios personajes lo son. Simplemente se debe agudizar el ingenio para tratar de descifrar a quién o qué se refieren.

Mala leche

A pesar de la relevancia de estos dos personajes, el universo de 'Rockefeller Plaza' era amplio, lo cual permitió a la serie buscar otras vías de humor y de este modo no quemar a sus dos protagonistas. Necesitaba otros seres sobre los que volcar su mala leche. Así abre espacio para la narcisista Jenna Maroney, el ingenuo Kenneth Parcell o el alocado Tracy Jordan, roles todos ellos excéntricos, que permitían a los guionistas abusar de ellos y usarlos para chistes sobre política, derechos sociales o cuestiones más banales. Lo políticamente correcto quedaba aparcado fuera de los estudios Silvercup, en los que se rodaba el grueso de la producción. En ocasiones el humor era demasiado local, con bromas muy de consumo interno o difíciles de entender (y de traducir) fuera de Estados Unidos. Quizá por eso esta comedia no ha logrado la repercusión de otras más allá de tierras americanas. Por ese mismo motivo nunca se ha conseguido trasladar aquí un show como 'Saturday Night Live', del que ha habido varios intentos sin demasiado éxito.

El versátil Alec Baldwin

Alec, el mayor de los hermanos Baldwin, es el encargado de encarnar al jefe despiadado y disparatado, mostrando la versatilidad de un actor que se defiende bien en el drama y en el thriller (títulos como 'La caza del Octubre Rojo' o 'El aviador) lo avalan, pero que tiene un don especial para la comedia. Ha sido presentador del 'SNL' en varias ocasiones y el papel de Jack Donaghy le ha valido dos Emmys y tres Globos de Oro.

Tina Fey además de por este personaje es recordada por la imitación que hizo de Sarah Palin, cuando esta adquirió relevancia en la vida política americana por aspirar a la vicepresidencia del Gobierno por el partido republicano. La que fuese gobernadora de Alaska tiene que agradecer a Fey haber dulcificado su imagen y haber mostrado una cara más divertida que la que ella solía lucir.