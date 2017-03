HÉROES Y ESTAFADORES

El hijo de Pablo Escobar, promocionando el libro 'Lo que mi padre nunca me contó', sigue avisando del riesgo de glorificar la actividad del narcotraficante. Refiriéndose a la producción de Netflix, advierte: «No es cómo lo vea yo, es cómo lo ven muchos chicos de todo el mundo que me dicen que quieren ser el narco que les muestra la serie». Y es cierto que a veces el Pablo Escobar de 'Narcos' cae bien. Como Hannibal Lecter. ¿Se le blanquea? No, pero caben dudas acerca de la recepción del personaje. Una duda como esa que Tania Sánchez y Pablo Iglesias se planteaban sobre 'House of Cards' cuando eran novios. Discutían si es creíble que el protagonista se encargue en persona de asesinar a sus enemigos. Pablo creía que no y ella que sí (¿qué pensará Irene Montero?). El jueves también se planteó una curiosa cuestión en 'First Dates'. La cita era entre dos chicas, Emma y Yasmina. Esta preguntó a la otra: ¿A quién abrazarías de las dos? ¿A una persona que te quiere y a la que tú no quieres o a una persona a la que tú quieres pero que no te quiere?». Eligió a la segunda y Emma se quedó muy contenta con la respuesta. Aunque más raro es lo que le preguntaron a una amiga mía: «¿Y tú qué harías si te mascase un león?». Pero voy a otro León.

Buenafuente hizo el monólogo de su programa sobre las 120 personas que se fueron sin pagar de un banquete en Bembibre (León). «A partir de ahora los llamaré héroes». Vale que el hecho de que se fueran del local bailando una conga tiene gracia. Pero, demonios, no puedes piropear a semejantes estafadores (parece que hicieron lo mismo en Ponferrada). Dejaron de pagar más de 10.000 euros a gente que merece más respeto.

«Yo he visto cadenas por la independencia de Cataluña menos pobladas que esa conga», dijo también Buenafuente. Venga, hagamos chistes. Y qué curioso que no mencionara que se trata de rumanos. Claro que yo también me río de los gitanos que ocuparon una casa de fin de semana en Molina de Segura para ocuparla sólo los fines de semana. Si fuera mía me reiría menos. Y si fuera el hijo de Pablo Escobar no asomaría la cara.