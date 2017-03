El Hombre de Negro deja 'El Hormiguero'

«Cuando El Hombre de Negro dice que deja 'El Hormiguero', lo deja de verdad». Frases irónicas como esta que pronunciaban Trancas y Barrancas, las hormigas del programa que conduce Pablo Motos en Antena 3, dejarán de escucharse dentro de poco. Pablo Ibáñez, más conocido como El Hombre de Negro, ha decidido abandonar 'El Hormiguero' (lunes a jueves, a partir de las 21.45 horas). A principios de esta semana, según ha podido saber este periódico, comunicó a la dirección su voluntad de abandonar el formato por decisión personal, debido al cansancio. La cadena, por su parte, no ha puesto objeción alguna, aunque a todo el equipo le pilló por sorpresa y Motos le pidió que lo meditara durante 24 horas. Pero ya era algo inamovible y no había marcha atrás. De esa forma, Ibáñez pondrá fin a una etapa profesional que ha durado once años. Al principio se encargaba de que nadie saliera herido en la sección de ciencia de 'El Hormiguero', pero su papel evolucionó hasta convertirse en el serio y estirado personaje que ponía a prueba su propia integridad física y que hasta ahora interpretaba en el programa de las hormigas. De momento El Hombre de Negro no tiene otros proyectos televisivos en mente, aunque se prevé que su despedida del programa vaya a tener tintes espectaculares.