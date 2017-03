CUALQUIERA OPINA

Si nos topásemos con el cardenal Voiello, el papel que el estupendo Silvio Orlando interpreta en 'The Young Pope', nunca diríamos que es una persona comedida, de mentalidad progresista ni especialmente tolerante. Pero, como en todo, siempre depende de con quién se compare. Porque en la serie de Sorrentino le toca negociar y terciar con el Papa recién llegado al Vaticano, Lenny Belardo, que pretende poco menos que instaurar de nuevo la contrarreforma. Accede a su puesto con la intención de que la Iglesia recupere sus orígenes y desande los escasos pasos adelante que esta institución ha dado en los últimos años. El caso es que, en una de las conversaciones que mantienen ambos, el Papa relaciona homosexualidad y pederastia y es Voiello el que le debe corregir y le recrimina que vincule ambos conceptos. El Papa de Sorrentino demuestra una absoluta ignorancia y unos prejuicios en cuestión de opciones sexuales que no se deberían permitir en este siglo. Pero ese Papa pertenece a la ficción.

Ayer en nuestra tele un tertualiano de Susanna Griso usó un argumento similar. Pero esto no es ficción, ni está Sorrentino de por medio -que no digo yo que no me gustaría que el realizador italiano metiese mano en 'Espejo Público'-. Hay que tener cuidado con a quién se le da voz. Este doctor, a propósito de la polémica por el dichoso autobús de Hazte Oír (que menuda promoción extra le estamos haciendo), razonó -es un decir- que transexuales y homosexuales tienen alteraciones similares a los de los pederastas. Enseguida el resto de invitados y la propia presentadora se echaron encima para deslegitimar sus afirmaciones. Faltaría más.

Seguro que todos tenemos en la cabeza algunos nombres de opinadores capaces de soltar cualquier aberración en un coloquio con tal de llamar la atención o atacar al contrario, pero se quedarían en Voiellos al lado del fichaje del matinal de Antena 3. El otro día en una entrevista, Juan López Alegre decía que ser tertuliano consistía en «defender un argumento, sepas o no de la cuestión; exige hablar de todo y no saber de nada». Pues eso. Si ese es el requisito no nos podemos extrañar luego con quiénes ocupan algunas sillas.