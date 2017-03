Uno de los planos más recordados del cine reciente es el de la vaca (las vacas) volando en 'Twister'. No importa la calidad de la película. La imagen sigue siendo impactante y pionera. Antes de que Ian Ziering viera tiburones volando en 'Sharknado', Bill Paxton vio terneras volando en 'Twister'. Paxton acaba de morir y aunque la mayoría no supiera quién era por el nombre, sí lo sabían por su cara de 'Titanic' o 'Alien'. O la de pasmo junto a Helen Hunt en la película del tornado. Digo «plano de la vaca» y me acuerdo del chiste de la vaca de 'El informal' y de Florentino Fernández (de 'Duelo de titanes' con Burt Lancaster y Kirk Douglas, dos tipos que se odiaban, redoblados). Flo estrenó el lunes con Dani Martínez un programa diario. Uno de gracietas, imitaciones y señoritas llegando a la mesa a contar cosas de internet. Un artefacto para millennials («Mirad cómo eran antes los móviles»). La idea de Cuatro es competir con 'Zapeando'. Tampoco es que les fuera muy mal el primer día, justo cuando Chenoa debutaba en el espacio de La Sexta (5,9% de cuota de pantalla 'Dani & Flo' por 6,6 de 'Zapeando'). 'Dani & Flo' no es peor que 'Zapeando'. Y cualquiera de los dos da menos cosica que 'Hora punta'.

Pero mejor las vacas volando, mejor un recuerdo a Bill Paxton. Sobre todo, por 'Big Love', serie de HBO sobre un mormón de Utah casado (ilegalmente, desde luego) con tres mujeres. Lo contrario de Zsa Zsa Gabor, que cuando le preguntaban cuántos maridos había tenido respondía: «¿Además de los míos»? Jeanne Tripplehorn, Chloë Sevigny (qué ropajes, qué familia chunga) y Ginnifer Goodwin compartían a Bill Paxton como marido. Cada una vivía con sus hijos en una casa, en viviendas pegadas que compartían piscina. El hombre se iba turnando, no tenía que cenar dos veces. Y si a alguna mujer le venía mal el día que le tocaba, lo cambiaba con las otras. Un marido ideal, mucho más que el de Oscar Wilde. No hay que aguantarlo todo el tiempo (no sé si a él le viene tan bien, que no descansa). A veces un marido es una vaca en brazos. A veces es una vaca volando.