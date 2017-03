TARJETITA POR AQUI

Ríete tú del fallo de Adriana Ugarte en los Goya -cuando se equivocó con el ganador a la mejor canción- al lado de la que liaron Warren Beatty y Faye Dunaway (ella se lava las manos pero fue la que pronunció el nombre) en los Oscar. Eso pasa en España y hay que cerrar la Academia de Cine por la que se lía. Y ya no te digo si en el apartado 'In Memoriam' incluyen a un muerto que está vivo, como también ocurrió en la ceremonia americana. No sale ileso ni el apuntador. Lo raro es que nadie haya acusado todavía a Bardem de lo que sucedió en Los Ángeles. Menudo papelón del equipo de 'La la land', subiendo al escenario para nada. Para rematar el momento surrealista lo suyo habría sido que todo el elenco se hubiera arrancado a cantar y bailar algún número de la peli para terminar de desconcertar al respetable. And it's another day of sun...

Hay que reconocer que como giro final para un espectáculo televisivo fue estupendo. No había quien pegase ojo después. Pero lo cierto es que la gala no precisaba ningún número explosivo más porque ya estaba siendo una de las más entretenidas vistas en los últimos años. Jimmy Kimmel resultó un presentador perfecto. Destacó por ingenioso, ágil, divertido y por nada excesivo. A ello se unió -acertadamente- una escaleta prevista para entretener a los espectadores de casa y para sorprender a los que estaban en la sala, que es algo muy importante. Lo consiguieron con la actuación de Justin Timberlake al principio, que restó solemnidad al evento y relajó a los invitados, o con la visita inesperada de un grupo de turistas, que interactuaron con todas las estrellas sentadas en las butacas. El omnipresente protagonista fue un Donald Trump, al que se mentó en no pocas ocasiones, y que supongo en el cierre de la ceremonia debía de estar repantingado en el Despacho Oval y partiéndose de la risa.

Y todo por culpa de las dichosas tarjetitas que las carga el diablo. Se debería dar un curso previo a todos los que vayan a manipular estas armas de destrucción masiva, porque luego pasa lo que pasa. Y quien tendría que darlo es Mayra Gómez Kemp. Nunca nadie leyó y usó tan bien una tarjetita. Y hasta aquí puedo leer.