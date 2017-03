«Nos une la forma de ver la vida»

El matrimonio televisivo mejor avenido de los últimos tiempos regresa hoy a la tele. Dani Martínez (Astorga, León, 1982) y Florentino Fernández 'Flo' (Madrid, 1972) vuelven a las sobremesas de Cuatro seis años después del final de 'Tonterías las justas' con 'Dani y Flo' (esta tarde, a partir de las 16.45 horas). Un magacín diario en el que repasarán la actualidad del día bajo su peculiar prisma y con el que la cadena espera recuperar una franja de la que su audiencia ha huido (ocuparán el lugar de 'Hazte un selfi', que promediaba un escueto 2,7% de 'share'). En esta ocasión les acompañarán como colaboradoras un equipo formado por Cristina Urgel ('Sé lo que hicisteis'), Virginia Riezu ('Cuestión de sexo'), María Gómez ('Zapeando') y Cristina Boscá ('Yu, no te pierdas nada').

Y si Jesús Calleja tiene su 'Planeta', Samantha Villar su 'Conexión' o Ana Rosa Quintana su 'Programa', a este dúo de cómicos ya le ha llegado el momento de bautizar con sus nombres a su propio formato: 'Dani y Flo'. «A mí me gusta el nombre porque va a ser la primera vez que nadie me confunda. Por la calle me llaman Dani Martín, Dani Mateo. ¡Hasta me han confundido con Dani Rovira! Todos somos cómicos y con barba. Además, se llamase como se llamase el programa, al final todo el mundo iba a decir: "¿Viste ayer el programa de Dani y Flo?". Lo malo es que ya no nos vamos a poder ir de vacaciones», explica Dani Martínez. «Pero ahora estamos midiendo nuestra marca y eso es una presión añadida», reflexiona su compañero.

Aunque desde Cuatro ya aseguran que tendrán «paciencia» con este formato, lo cierto es que deberán competir por el mismo segmento de audiencia que 'Zapeando', el programa de La Sexta que va a ser su principal rival en la franja vespertina y que, después de cuatro años, se encuentra bien asentado. «Bueno, nosotros también competíamos con La Sexta en su momento, contra 'Sé lo que hicisteis' nada menos. En 'Zapeando' tenemos muchos amigos como Anna Simón, que es como nuestra hermana casi, y les deseamos lo mejor, que a todos nos salga bien», comenta Dani, que prefiere enterrar el hacha de guerra.

«El espíritu es el mismo, que la gente no se aburra y tenga una sonrisa a cambio»

La principal duda es si, al igual que en 'Zapeando', 'Dani y Flo' se nutrirá principalmente de imágenes de sus propias cadenas para configurar el contenido del programa. Algo que ya desmienten tajantemente sus protagonistas. «Esa es la delgada línea roja que no queremos cruzar, porque no podemos basar nuestro programa en una lectura de lo que se ha emitido el día anterior en Mediaset. Evidentemente si Bertín lleva a un invitado potente haremos algún video, pero no basaremos exclusivamente nuestro programa en eso», responde Flo.

¿Entonces veremos algo más parecido a 'El Informal', el recordado programa de Telecinco?

Flo: Hay una gran diferencia con 'El Informal', aparte de los años que han pasado y cómo ha cambiado el ritmo de la televisión, que es el presupuesto. Ahora no se podría soportar esa redacción, donde cada guionista trabajaba en una pieza de dos minutos durante todo el día. Con lo cual tenemos que tirar más de talento que de otra cosa. Pero el espíritu es el mismo: que la gente no se aburra y tenga una sonrisa a cambio.

«El humor es la clave»

Pese a que se llevan diez años de diferencia, Dani y Flo han encontrado a su media naranja en el otro. Durante los años que han estado alejados de la pequeña pantalla se fueron de gira con un espectáculo teatral titulado 'Vuelven o no vuelven'. Al final, se ha hecho realidad.

¿Qué les une a ambos?

Dani: El humor, esa es la clave, nos reímos de las mismas cosas y nos hacemos mucha gracia el uno al otro. A mí Flo me sigue haciendo la misma gracia que el primer día, tanto dentro como fuera del plató. Los dos estamos todo el día haciéndonos bromas por el móvil.

- Flo: Pero tenemos nuestras diferencias. Yo a las diez de la noche ya estoy metido en la cama y él. La verdad que él cada vez se acuesta más temprano (risas). Nos une la forma de ver la vida y nos admiramos mutuamente.

¿Y qué les saca de quicio del otro?

Flo: A mí de Dani me saca de quicio lo analítico que es. En cualquier gala que hacemos prueba todos los micrófonos antes, por ejemplo, y yo no.

Dani: No me gusta su falta de filtro a veces. Si estamos comiendo en un restaurante y no le gusta el plato coge y lo dice en voz alta, para que se entere todo el mundo. Dice todo lo que piensa y a veces debería guardarse algunas cosas.

Como buen matrimonio, ¿no se cansan?

Dani: Yo descanso de Flo a partir de las ocho de la tarde, porque él cena a esa hora, ¡a esa hora! Es un guiri. Así que no puedo contar con él para quedar a cenar o irme a tomar unas copas con él.

Flo: Es que yo me levanto siendo Flo y sigo todo el día siendo Flo. Yo no soy un artista como Dani, siempre soy el mismo (risas).