Un supermercado alemán está reventando sus índices de popularidad a base de propaganda mala. La que se han hecho ellos mismos con un controvertido anuncio que ha ofendido a las personas con sobrepeso. El 'spot' cuenta la historia de un niño obeso que vive en un pueblo donde todos sus vecinos pesan muchísimo. No son 'gorditos', sino que les han caricaturizado con unos diámetros de cintura tremendos y en todas las escenas salen comiendo una pasta gris que no se sabe muy bien qué es, pero de la que se intuye el efecto. El niño, sin embargo, quiere volar, salir de ese pueblo donde no es feliz, y encuentra la solución comiendo moras y otros frutos del bosque. El efecto es inmediato y el chaval adelgaza y, con ello, consigue escapar de allí. Dicen los ideólogos del anuncio que solo buscaban promover la dieta sana, como si los lineales de los supermercados fueran un ejemplo de esto... La explicación no cuela porque lo que uno entiende cuando ve el anuncio (por cierto, larguísimo) es que se están mofando de la gente obesa. Y lo parece porque los disfrazan de supergordos y les muestran continuamente comiendo, dando a entender que han alcalzado ese peso, con el riesgo que conlleva para la salud, comiendo sin parar.

Otros que también han errado el tiro han sido los de la empresa Hero, que el otro día arremetían contra Samanta Villar cuando esta les preguntó por Twitter por qué utilizaban aceite de palma y ellos respondieron llamándola «acomodada». Como los internautas se les han echado encima han rectificado y han pedido disculpas a la presentadora: «Nuestro ánimo nunca fue ofenderte».

Y más vueltas con la publicidad... TVE va a extremar las precauciones con 'MasterChef' después de haber recibido una multa de más de 200.000 euros por publicidad encubierta. Desde hace años la cadena pública no emite anuncios y no se entiende que se les hayan colado. Si ha sido así, alguien no ha hecho su trabajo; y si no ha sido un descuido, alguien ha hecho su trabajo mal.

La publicidad es un terreno en ocasiones resbaladizo. Por eso sorprenden casos como estos, porque cuesta creer que el supermercado alemán y la empresa Hero no previeran la tormenta. De TVE sorprenden pocas cosas.