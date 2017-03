El susto de Àngel Llácer

El jurado de 'Tu cara me suena' (Antena 3) y exprofesor de 'Operación Triunfo' (TVE) Àngel Llácer fue hospitalizado la semana pasada debido a una pericarditis, una inflamación de la membrana que envuelve el corazón que le ha mantenido alejado de los platós. El susto fue grande: «Yo pensé que era algo muscular pero la gente me decía: Ay, un ataque al corazón», explica Llácer en una entrevista con la revista 'Semana'. La cosa no ha revestido más gravedad y espera estar recuperado del todo en breve, «aunque los médicos me han dicho que no haga deporte».