MARIANO Y EMMA

Cuando Ryan Murphy anunció que la séptima temporada de 'American Horror Story' estaría centrada en las recientes elecciones estadounidenses, le preguntaron si Trump sería un personaje. «Quizá», contestó. Que una película o serie de miedo esté centrada en la política tampoco resulta extraordinario. Un presidente puede dar terror en '24' (Charles Logan en la quinta temporada). Un futuro presidente y una no futura presidenta lo dan en 'Primary colors' (los tejemanejes de los Clinton en campaña). Los políticos también pueden provocar risa ('Veep'). O risa y miedo ('Braindead').

A veces una se pregunta si el cerebro de Rajoy no habrá sido comido por los aliens como en la serie de los King, que han retomado 'The Good Wife' con el título de 'The Good Fight' (memorable el principio con Diane Lockhart viendo el juramento de Trump). Pero lo cierto, volviendo a Rajoy, es que este siempre se comporta igual. Se tendrían que haber comido sus sesos hace años. Cuando el lunes Pedro Piqueras le preguntaba por Soria (por la sentencia que declaraba probado que el exministro había pasado unos días de vacaciones invitado por el dueño de un hotel de lujo en la República Dominicana), la reacción de Rajoy fue: «Y eso, ¿dónde sale?». Que él llevaba todo el día en Málaga y no sabía nada. Cuando se han visto tantas series y películas, una se imagina al político que sea con un equipo que le prepara acerca de lo que un entrevistador le puede plantear. Claro que aquí te imaginas a Carmen Martínez Castro, a Moragas. Vale que no estamos en campaña electoral, pero a Rajoy (al que se ve crecidísimo) le da igual lo que le pregunten.

Trump puede ser un filón para cualquier ficción terrorífica pero Rajoy también, aunque su terror sea de chiste. Terroríficas son también Mariló Montero y Aída Nízar. La primera estuvo en 'El hormiguero' («Me seduce muchísimo la muerte»). La segunda volvió a 'Gran Hermano VIP'. Lloró porque echaron a Alejandro Abad. «No entiendo que dejen aquí a alguien como Emma Ozores, que no hace nada». Mira, como Rajoy, que quizá también salga en 'Spanish Horror Story'.